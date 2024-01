Ile Maurice: Légumes chers - Les surgelés enlèvent un «pois» du porte-monnaie

Face à la hausse des prix des légumes frais en raison des intempéries, les consommateurs explorent le champ des alternatives... Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, fait état de la situation depuis le mauvais temps qui prévaut. «Les cultures ont été impactées, entraînant une hausse des prix. C'est compréhensible. Cependant, certaines augmentations sont inacceptables. En sus du non-affichage des prix au marché qui est à l'encontre des droits des consommateurs. Les consommateurs se tournent vers des options plus abordables et revoient le mode de consommation, en optant pour produits surgelés ou en conserve.»

Des commerçants confirment cette tendance. Yusuf Sambon, directeur de Lolo Hypermarket et importateur, observe que la consommation de légumes surgelés ou en conserve a doublé. «Dans le contexte actuel, la pomme d'amour s'affiche à un prix dépassant les Rs 100. La vente de tomates en conserve connaît donc une augmentation significative. A savoir qu'en raison des prix fixés, il n'y a pas d'augmentation de ce côtélà. Les légumes surgelés, dont les haricots en sachet, enregistrent également une forte demande.»

Les légumes surgelés sont plus demandés que ceux en conserve. Du côté de Dream Price, on observe actuellement la même tendance. Parmi les boîtes de conserve, les petits pois sont principalement le plus vendu. Les prix indicatifs ci-dessous.

%

En ce qu'il s'agit des oignons, bien que le manque se fasse toujours sentir par endroits, «les oignons en poudre ou sous forme de pâte ne suscitent pas beaucoup d'intérêt», soutient Yusuf Sambon. «Quant aux oignons frits, ils ne conviennent pas à tous les plats et n'ont pas la même saveur...» Pas de grand changement non plus au niveau des fines herbes vendues en pots comme la coriandre, même si celles-ci ont aussi été très affectées par le mauvais temps et que la botte se monnaye à plus de Rs 25. Jayen Chellum rappelle dans la foulée l'avantage d'en cultiver à la maison. «Je conseille aux consommateurs de planter des fines herbes, étant donné la récurrence des inondations. Il est également recommandé de se tourner vers la conservation de certains produits via diverses méthodes, dont la pomme d'amour.»

Toutefois, jusqu'à présent, malgré la demande croissante, Yusuf Sambon, qui importe des légumes surgelés, assure que les prix de ses produits sont toujours les mêmes. Par contre, une hausse n'est pas exclue dans les prochaines semaines en raison d'autres facteurs tels que le coût de l'électricité et l'augmentation des salaires.