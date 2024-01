Afrique: CAN 2023 - Shabani Nonda confiant pour la RD Congo contre l'Egypte

Ancien joueur de la sélection de la RD Congo, Shabani Nonda fait partie des légendes CAF sélectionnées pour promouvoir la CAN 2023. Il a donc assisté à tous les matchs de poule de son pays, occasion pour lui d'évoquer le tournoi, notamment le premier tour.

Interrogé sur la prestation de son pays, Nonda estime qu'elle a été correcte et le met à l'actif de Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards.

« On a pris un mauvais départ dans les éliminatoires où on avait perdu nos deux premiers matchs. Personne ne nous donnait beaucoup de chance pour se qualifier. Les garçons l'ont finalement fait. Il y a eu aussi le changement d'entraineur avec Sébastien Desabre qui est arrivé. En peu de temps, il a changé la dynamique avec des joueurs motivés. Aujourd'hui, si on regarde au niveau de la production de jeu, l'équipe est beaucoup mieux. Il y a une cohérence et un style de jeu. On voit que les garçons sont contents d'être sur le terrain et il y a une concurrence positive », confie l'ancien joueur de l'AS Monaco.

Même si la RD Congo s'est qualifiée pour les huitièmes de finale avec trois nuls et peu de buts marqués, Shabani Nonda est confiant.

« C'est vrai qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais on a disputé un bon premier tour. On verra ce que ça donnera dimanche contre l'Egypte. Et comme cette CAN est une compétition de belles surprises, tout est possible », a ajouté celui qui a participé à la CAN 2002 avec la RD Congo.