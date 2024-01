Ile Maurice: La canicule s'installe, les climatiseurs aussi

Cette chaleur étouffante à laquelle nous sommes confrontés en ce moment donne l'impression que le mercure grimpe de plus en plus chaque jour. Conscients de cette réalité, nous avons cherché des réponses auprès de la station météorologique de Vacoas pour comprendre la tendance climatique actuelle. Ils nous ont orientés vers le rapport «Warm Spells» publié ce mois-ci.

Selon le rapport, des températures ambiantes supérieures à la normale sont enregistrées. Car le monde entier connaît des températures plus élevées sous l'influence d'un El Nino plus fort. Maurice ne fait pas exception et a connu une période de «warm spell», soit une vague de chaleur de faible intensité le jour comme la nuit, du 20 au 24 décembre 2023 et du 3 au 6 janvier 2024 notamment. Le 4 janvier s'est avéré être la journée la plus chaude de l'été 2023-2024 avec plusieurs stations signalant des températures supérieures à 34 °C, notamment au sud et à l'est du pays.

En fait, les endroits où il fait le plus chaud dépendent principalement de la direction des vents dominants. Depuis le 15 décembre 2023, un vent léger souffle principalement du nord et du nord-ouest, rendant les journées plus chaudes au Sud et au Sud-Est. De temps en temps, avec un vent venant de l'ouest, des zones plus chaudes migrent également vers l'Est.

La direction du vend agit comme une sorte de 'ventilation' et encourage l'évaporation de la sueur sur notre peau. Cependant, en décembre et pendant la première semaine de janvier, le vent était faible dans notre région, ce qui a entraîné une ventilation moins efficace. Le vent transporte beaucoup d'humidité après avoir traversé des mers chaudes situées près de l'équateur.

En outre, quand l'humidité est élevée et l'air est saturé, notre sueur ne peut pas s'évaporer correctement, limitant notre capacité naturelle de refroidissement et entraîne une accumulation de chaleur dans le corps. Au cours du mois de décembre 2023 et durant la première semaine de janvier 2024, la moyenne de l'humidité à Plaisance a dépassé 80 %, atteignant même parfois plus de 90 % dans des endroits à travers l'île. Avec une humidité de 80 % et une température de 30°C, la température ressentie (indice de chaleur) est de 36°C. Sur le Plateau central, l'indice de chaleur était d'environ 35°C, tandis que sur les zones côtières, particulièrement à l'Est et au Sud-Est, il a atteint 40°C ou plus.

Sans compter les jours longs, marqués par le solstice d'été le mois dernier et le passage de la Terre à son point le plus proche du Soleil en début de ce premier mois de 2024.

Entre le 3 et le 5 janvier, le vent a soufflé principalement du nord-ouest, provoquant des températures anormalement élevées dans les régions Sud et Est. Le 6, avec le vent du sud, les points chauds ont migré vers la partie nord de l'île, comme le montre le tableau ci-dessous