Ile Maurice: Laurent Recoura - «Crédeville me fait rire, mais moins cette fois-ci»

Marday Venketasamy, président du conseil d'administration et Laurent Recoura, officer-in-charge d'Air Mauritius (MK) étaient tous deux face à la presse, hier samedi 27 janvier, pour évoquer les rafales de critiques qui s'abattent sur la compagnie nationale d'aviation depuis la mi-janvier.

Le président du conseil d'administration a tenu avant toute chose à faire ressortir que MK demeure «notre fierté nationale et internationale». Avant de revenir sur les difficultés qui se sont profilées à l'horizon avec le Covid. Il rappelle qu'avec le nouveau board institué en octobre 2021 et qui pilote toujours l'avion aujourd'hui, soit un peu plus deux ans plus tard, Air Mauritius a pu reprendre son envol. Avec, selon lui, notamment la reconstruction de la flotte, du réseau et du nouveau business plan.

Marday Venketasamy a aussi confié que trois Airbus A350 qui ont été commandés devront être livrés pendant le dernier trimestre de 2026 ou encore a parlé des deux A321 qui devront s'ajouter à la flotte pour desservir Rodrigues lorsque la piste de Plaine-Corail sera rallongée, en 2026 toujours. Il a aussi fait le point sur la fréquence des vols sur différentes destinations et a soutenu que la situation est quasi rétablie malgré une flotte réduite.

De son côté, Laurent Recoura a indiqué que la préoccupation majeure de MK demeure la satisfaction des passagers. Il est revenu sur les raisons météorologiques qui ont provoqué la pagaille à l'aéroport pendant le passage de Belal en faisant le parallèle avec les dizaines voire centaines de vols qui sont annulés à l'étranger à cause des tempêtes de neige, notamment. Il a également cité le cas du commandant bloqué à Cascavelle à cause des inondations lors du passage du cyclone et qui a tout de même fait de son mieux pour se rendre à l'aéroport ayant un vol de prévu, pour s'appuyer sur le fait que le personnel de MK est à pied d'oeuvre.

Laurent Recoura a en outre mis en avant le fait que le standard de la compagnie ayant été saturé récemment, avec plus de 10 000 appels au quotidien, il était impossible de traiter toutes les sollicitations ; du coup, le site web de MK a été retravaillé afin d'être plus accessible et pour que les informations principales soient disponibles sur une seule page. Il a aussi abordé la vidéo de l'humoriste français Gérémy Crédeville, sur MK, qui a fait le buzz durant la semaine écoulée. D'ajouter que généralement, «Crédeville [me] fait rire, mais moins cette fois-ci... Il a été un passager comme un autre, qui a souffert...» De conclure que le plus important est que la tendance concernant les réservations et la destination Maurice n'ont pas été affectées...