Madagascar: PRODUIR - Au chevet des séniors et des personnes les plus fragiles

Le Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR) est mis en oeuvre par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire.

Une triple cérémonie. C'est une habitude, le Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR) a présenté ses voeux aux bénéficiaires les plus vulnérables et aux séniors dans ses principales zones d'intervention. Cette fois-ci, un peu moins de 300 séniors et personnes vulnérables ont pu recevoir un package contenant des PPN dans le cadre d'une triple cérémonie organisée les 23, 24 et 26 janvier derniers dans trois sites : le sixième arrondissement, les quatrième et premier arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et la commune rurale d'Iarinarivo.

Palpable. Les cérémonies organisées durant ces trois jours répondent également à un objectif d'information et de communication de la part du projet, car il entreprend aujourd'hui un virage décisif. Les événements étaient également l'occasion pour Haja Rasolofojaona, coordonnateur de PRODUIR de dévoiler les grands contours du projet et les chantiers qui seront menés.

« Les notifications officielles de personnes affectées par le projet sont en train d'être distribuées. Même si la réception des doléances sera close, le projet ainsi que la maison du projet seront toujours à l'écoute. C'est toujours cet état d'esprit d'ouverture qui anime le projet »,a-t-il expliqué. Ces occasions ont été saisies par les autorités des zones d'intervention du projet de réaffirmer leur volonté de contribuer à la mise en oeuvre des projets de développement. « Le 6ème arrondissement est pleinement engagé dans les projets de développement. Il y est très facile d'entreprendre les travaux car toutes les parties prenantes sont conscientes de l'importance de l'envergure d'un tel projet comme PRODUIR. Pour le 6ème arrondissement, les séniors occupent également une place importante, cette reconnaissance de la part du projet est très importante », a confié Tantely Razanamandimbisoa, délégué du sixième arrondissement.