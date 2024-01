Sénégal: Imams et oulémas appellent au calme et à la sérénité pour la présidentielle

Des religieux au Sénégal appellent à des élections calmes, transparentes et au respect des résultats issus du vote du 25 février prochain. Face à la presse ce samedi 27 janvier, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal a invité les différents candidats à la présidentielle à préserver les acquis démocratiques et éviter le syndrome des crises postélectorales.

Un Sénégal de paix avant, pendant et après les élections. C'est le voeu formulé par l'association nationale des imams et oulémas du Sénégal qui veut, à travers une invite aux hommes politiques, jouer son rôle de régulateur et de médiateur. L'imam Makhtar Ndiaye est le porte-parole de l'association.

« Nous, imams et oulémas sommes réunis, non seulement pour formuler des prières pour un Sénégal de paix, mais aussi et surtout pour lancer un appel fort aux différents candidats en lice, pour qu'au lendemain de la présidentielle, les vaincus félicitent les vainqueurs. Comme ce fut le cas lors des précédentes alternances. »

À une semaine du démarrage de la campagne électorale, l'Association des imams sénégalais invite à une campagne dans le calme et le respect mutuel. «Il est de notre devoir, en tant que religieux, d'appeler les différents candidats en live à la retenue et sens de la responsabilité durant la campagne électorale. D'appeler aussi les populations, en particulier les militants des différents candidats, de s'abstenir de tout acte ou propos pouvant compromettre la cohésion nationale durant la campagne électorale. »

Au-delà des hommes politiques, l'Association des imams et oulémas du Sénégal a exhorté les médias et surtout la presse en ligne à éviter la diffusion de propos et faits qui peuvent avoir des conséquences sur le « vivre ensemble » qui caractérise la nation sénégalaise.