Afrique: CAN 2023 - Guinée Equatoriale vs Guinée, un duel indécis !

Après les deux premiers matchs des huitièmes de finale de la CAN 2023, marqués par la qualification de l'Angola face à la Namibie (3-0) et l'élimination du Cameroun par le Nigeria (2-0), place à deux autres rencontres qui se tiennent ce dimanche. La première opposera la Guinée Equatoriale à la Guinée (Conakry) dans un match indécis, mais qui tourne un tout petit peu en faveur de la Guinée Equatoriale, qui a brillamment réussi son parcours dans le groupe A.

En effet, considérée dans un premier temps comme un outsider dans cette poule de la CAN 2023 composée de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, mais aussi du Nigeria (un géant du continent) et de la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale a surpris tout le monde en survolant son groupe. Après avoir tenu en échec le Nigeria (1-1), Emilio Nsue et ses coéquipiers corrigeront la Guinée-Bissau (4-2) avant d'infliger une inoubliable humiliation (4-0) qui a failli sortir les Eléphants de la Côte d'Ivoire de la compétition.

Premier du groupe A avec 7 points à l'issue des phases de poule, le Nzalang National, ne l'oublions pas, a été quart-de-finaliste au Cameroun en 2021 et 4e en 2015 au pays, et commence à se faire un nom sur le continent. Par ailleurs, elle reste sur 13 matchs sans la moindre défaite toutes compétitions confondues et a en son sein Emilio Nsue, capitaine et meilleur buteur actuel de la CAN 2023. Autant dire que c'est une équipe sans complexe et pleine de confiance qui se dressera devant la Guinée de Kaba Diawara qui n'a pas non plus été ridicule lors des phases de poule, loin de là.

Après avoir tenu en échec le Cameroun en infériorité numérique (expulsion de François Kamano), le Syli National a battu la Gambie (1-0) avant de s'incliner contre le Sénégal, tenant du titre (2-0). Moins convaincante que la Guinée Equatoriale aussi bien dans le jeu qu'en ce qui concerne la puissance de l'attaque, la Guinée devra faire preuve de prudence face à son adversaire de ce dimanche.

Aussi, elle doit se débarrasser de sa mauvaise habitude de perdre à ce stade de la compétition. La preuve, sur ses six derniers huitièmes de finale à la CAN, la Guinée n'a pas réussi à remporter la victoire. Mais heureusement pour elle qu'elle peut désormais pleinement compter sur le fer de lance de son attaque. Blessé peu avant le début de la CAN et de retour contre le Sénégal, Serhou Guirassy dit être totalement prêt contre la Guinée Equatoriale.

« Concernant ma santé, je me sens mieux. Aujourd'hui, j'ai plus de certitudes et je suis prêt à 100% », a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match.

C'est donc à un duel très indécis qu'on va assister ce dimanche, même si la balance semble pencher en faveur des Equato-guinéens au vu de leur magnifique parcours en phase de poule.

Guinée Equatoriale vs Guinée, c'est à partir de 17h GMT au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe.