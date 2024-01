Afrique: CAN Handball / Match de classement / Oour la 3e place / Tunisie / Cap-Vert - 35/28 Sur le podium quand même

La petite finale ayant opposé la Tunisie au Cap-Vert pour la médaille de bronze a été assez intéressante, surtout en première mi-temps, car durant la seconde, c'était plutôt un jeu de convenance, pour jouer ce match de classement pour l'octroi de la médaille d'argent et de la troisième place.

Nous étions quand même curieux de voir de quelle manière allaient se comporter les joueurs tunisiens, après leur prestation face aux futurs détenteurs du titre de cette édition.

Comportement normal, il faudrait le dire, les joueurs n'étaient pas du tout affectés par leur défaite, sensibilisés peut-être par leurs dirigeants qui leur ont sans doute expliqué qu'ils ont précipité les événements en n'appliquant pas d'entrée les recommandations de prudence à adopter lorsqu'on joue contre un adversaire que l'on sait supérieur.

Les JO, on y pensera en son temps et rien n'est encore totalement perdu. Le tournoi qualificatif pourrait changer toutes les données. S'il se déroulait à Tunis dans le cas où on briserait la tirelire pour avoir les moyens de l'organiser.

Reste à savoir si les autorités tunisiennes accepteront de l'accueillir et si la Cahb et l'IFH donneront leur accord.

Revenons au match.

Face aux Capverdiens qui ont effectué un joli parcours, ils ont prouvé qu'ils ne ressemblaient en rien à des manchots. Ils maîtrisent parfaitement les notions de base du handball et ont répondu du tac au tac aux Tunisiens.

C'est l'équipe de Tunisie qui prend l'initiative. A la troisième minute, un choc provoque la sortie de deux joueurs sur blessure. Le score était à deux buts en faveur des Tunisiens. La défense répond bien et Harbaoui, qui se prépare à rejoindre Dunkerque, donne confiance à ses camarades. A cinq zéro, le banc capverdien demande un temps mort pour remettre de l'ordre.

Il y a quand même des balles perdues par excès de facilité, qui auraient pu être converties en buts. Les Capverdiens ouvrent enfin la marque à 6/1.

Ben Abdallah accentue l'avance à 8/1 mais se fait expulser pour deux minutes. Leurs vis-à-vis en profitent pour respirer 10/5.

La violence fait son apparition et les capverdiens, malheureusement, confondent rigueur défensive et jeu brutal, dont les joueurs tunisiens sont victimes. Cette façon de joueur influe sur la qualité du jeu et les Tunisiens s'engagent moins dans la mêlée et préfèrent faire courir la balle.

La première partie du jeu se termine sur le score de 20/13.

Après les citrons, le jeu reprend vivement du côté capverdien, mais les Tunisiens ne se laissent pas impressionner et reprennent la situation en main. Il est néanmoins à remarquer que le rythme s'est considérablement ralenti, sans changer grand-chose à l'évolution du score (25/16), (30/20).

En sport tout est possible, mais les deux équipes semblent se résigner à l'issue finale et le temps devient long, alors que le jeu est encore plus lent.

Le reste de la rencontre devient une simple formalité pour les deux équipes. Côté tunisien, on fait tourner l'effectif pour l'honneur de la participation, et on permet de souffler à son premier gardien. Côté capverdien, on voudrait réduire le plus possible la différence du score, mais cela n'influe d'aucune manière sur l'issue finale (35/28)

Signalons que le Nigeria a remporté vendredi la coupe du Président en s'imposant en finale contre le Cameroun 33-25 (15-13 mi-temps).

Classement

-1er Egypte (médaille d'or)

-2e Algérie (médaille d'argent

-3e Tunisie (médaille de bronze

-4e Cap Vert

- 5e-6e : RD Congo 26-29 Guinée

- 7e-8e : Maroc 25-23 Angola

- 11e-12e : Gabon 25-24 Libye

- 13e-14e : Rwanda 28-42 Congo