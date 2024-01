Angola: Huila commence à produire du charbon écologique

Lubango — Un modèle charbon écologique, visant à réduire l'abattage aveugle d'arbres pour les utiliser comme combustible domestique, a été présenté dans la ville de Lubango, province de Huila, lors de la Foire du Développement durable, dans le cadre de la Semaine Nationale de l'Environnement (26-31).

Le charbon écologique, « respectueux de l'environnement », est fabriqué avec des restes de matières végétales, issues de feuilles sèches, de bâtons, d'écorces d'arbres et d'herbes, trouvées dans la nature, dont la présentation a été faite ce samedi.

En plus de ceux-ci, il peut également être fabriqué avec des excréments d'animaux herbivores, notamment de bovins et de chèvres, ainsi que des bouts de papier, également d'origine végétale, et des morceaux de bois dégradés.

Avec les éléments précités, une pâte est réalisée avec de l'eau puis compactée au format au choix de chacun. Il est ensuite placé dans une étuve ou exposé au soleil pour être séché, suivi du processus de conditionnement.

La proposition en tant qu'idée a été créée fin 2022, mais est testée depuis janvier 2023 par l'ingénieur environnemental Helena David, après avoir déjà été présentée à la communauté de Caholo, municipalité de Humpata, en avril 2023.

Se confiant samedi à l'Angop, le professeur de l'Institut Polytechnique de Humpata a déclaré que les communautés rurales sont les plus grandes productrices de charbon de bois, un processus réalisé avec l'abattage effréné des arbres, d'où la préoccupation de créer un modèle différent qui ne nuit pas l'environnement.

Elle a déclaré que tout le monde sait que la production de charbon de bois fait partie de la vie des communautés rurales et que sa production ne peut être interdite sans créer des alternatives pour remplacer cette activité.

Helena David a garanti qu'il s'agit d'un projet dont le processus de production ne provoque pas de pollution à l'environnement, car il s'agit d'un produit plus résistant que le charbon normal, sans mauvaise odeur et peu de fumée, un projet qui est en phase expérimentale et n'est pas encore commercialisé.

Selon la source, ce type de charbon écologique avait déjà été présenté à la communauté rurale de Caholo, à Humpata, une population qui fabrique du charbon de bois, et qu'il a été accepté.

Helena David a souligné qu'il faisait connaître l'initiative et qu'avec la foire, elle démontrait son intention au gouvernement de Huila. Actuellement, le projet est présenté dans les salles de classe comme forme d'éducation environnementale.

La foire, qui s'est terminée aujourd'hui, a été organisée par le Bureau provincial de l'environnement, de gestion des déchets et des services communautaires de Huila, dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement.