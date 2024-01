Ile Maurice: «Je reviendrai à Maurice l'année prochaine mais en passant par une autre compagnie aérienne...»

interview

Il a volé dans les plumes d'«Air Mauri-tchuss», lassé que la compagnie aérienne - pourtant pilotée par un Français - ne le prenne pour le dindon de la farce. Et les noms d'oiseau étaient bien présents dans sa chronique diffusée sur France Inter mardi. Ce que les chastes oreilles de 1 864 000 auditeurs ont entendu ? «Air Mauritius c'est de la merde», a lancé l'humoriste sans avoir l'air très amusé, ayant le sentiment de s'être fait pigeonner. La bonne humeur de celui qui imite Claude François comme pas deux a été court-circuitée après un spectacle donné chez nous le 10 janvier. Il devait rentrer en France, mais il a été «cycloné», comme il le dit, par Belal, celui-ci ayant engendré des reprogrammations de vols. «Air Mauritius c'est une compagnie écologique qui fait tout pour qu'on ne prenne plus l'avion (..)» Ou encore «j'ai des slips sales qui font le tour du monde», après la perte d'un de ses bagages, en passant par «nique ta mère Mauritius», a-t-il lancé. De quoi éjecter davantage la crédibilité de MK, qui pratique la politique de l'autruche selon lui. Après ce coup de bec qui a fait le buzz à Maurice et ailleurs, nous l'avons approché pour une réaction. Il a brièvement répondu à quelques-unes de nos questions écrites via Instagram - plus rapidement que MK aux mails de ses clients, apparemment. Survol*.

Votre coup de gueule contre «Air Mauritchuss» (NdlR, tchuss voulant dire 'au revoir, prendre congé') a fait le buzz auprès des internautes de Maurice et d'ailleurs et pas toujours dans le bon sens du terme. Vos slips sales font-ils toujours le tour du monde à l'heure qu'il est? (NdlR, cet entretien a été réalisé vendredi après-midi)

Oui ! J'attends encore des nouvelles de ma valise et de mes slips...

Des détracteurs affirment tout de même que les attaques contre notre compagnie d'aviation nationale volaient bas par moments, l'un d'eux vous accusant de remarques «racistes» (voir hors-texte). Des retards, des reprogrammations, il y en a dans tous les pays, non? Surtout que là, nous étions frappés par un cyclone...

Je le conçois. Mais là, je leur avais demandé par mail un dédommagement car leur absence d'informations et de gestion m'a causé de nombreuses dépenses supplémentaires. J'étais avec ma famille, dont ma fille de 3 ans. Ils sont restés sourds à mes demandes et ce, même lorsque j'ai évoqué le fait d'en parler lors de ma chronique sur France Inter. J'espère qu'au moins l'information sera remontée à qui de droit !

L'info a sans nul doute provoqué des turbulences. Est-ce à dire que vous ne reviendrez plus à Maurice ?

Oh que non, je compte bien revenir l'année prochaine ! J'adore l'île et la mentalité mauricienne. Je partirai sans doute avec une autre compagnie.

Vous avez un message à faire passer aux autorités ?

Je n'ai pas de leçon à donner aux autorités. Je leur souhaite simplement bon courage.

Et au public mauricien?

Je remercie les fans pour leur accueil et leur sympathie lors de ma venue...

Des mauriciens montent au créneau

Des Mauriciens, dont le «consultant en réseaux sociaux» du Premier ministre - pour l'avoir vu à ses côtés à plusieurs reprises - Ally Royals - sont montés au créneau pour défendre Air Mauritius après la chronique de Gérémy Crédeville. Via TikTok, Ally Royals dénonce les remarques «racistes» de l'humoriste, extraits à l'appui. «L'influenceur», dont la vidéo avait récolté quelque 11 000 réactions à hier, affirme en légende que «inn ariv ler pou dir bann ki dénigré nou péi ar nou non !» Il confie en outre qu'il vient lui-même de rentrer de voyage et qu'il a connu des ennuis avec une compagnie allemande mais ce n'est pas pour autant qu'il «dénigre» cette dernière... De faire valoir que Crédeville s'est trompé en faisant état de six décès lors des inondations dans le sillage de Belal.

Sur TikTok toujours, celui qui se fait appeler The Joker traite, lui, l'humoriste de «batiara». Tout en affirmant que ce dernier a effacé ses commentaires postés sur son compte Instagram et que «li palé vinn koz ar mwa face-à-face».

