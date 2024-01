Ile Maurice: La demande en surchauffe

Avec cette chaleur, les gens se ruent vers les ventilateurs et les climatiseurs. Au niveau des magasins 361, les ventes ont connu une augmentation significative.

Cependant, la tendance s'oriente davantage vers les climatiseurs, explique Géraldine L'Ecluse-Ameer, Retail Marketing Manager. «Bien que les climatiseurs non-inverter soient moins chers, les clients sont prêts à investir davantage dans des climatiseurs inverter (NdlR, un système de climatisation qui fonctionne à une vitesse variable) proposés à quelque Rs 15 000. Ce, en raison de leur consommation d'énergie réduite.»

Les ventes de ces appareils ont connu une augmentation dès le début de l'été, marqué par des températures élevées. Comparativement aux années précédentes, les chiffres ont grimpé, et il est estimé que cette tendance devrait se maintenir avec la persistance de la chaleur. La préférence pour les climatiseurs est également influencée par leur 'puissance'. «Actuellement, les clients optent souvent pour des modèles de 12 000 British Thermal Unit (BTU) adaptés aux chambres standard.» Malgré la popularité croissante des climatiseurs, les ventilateurs demeurent très demandés, avec des variations liées au nombre de lames, à la vitesse, à la présence d'une télécommande, et même à des fonctionnalités anti-moustiques.

C'est le même son de cloche du côté de Jason Heliotrope, directeur de Heliotech Services, offrant des services d'installation, de maintenance et de réparation de climatiseurs et ventilateurs. «La demande explose. Au cours de ce mois de janvier, j'ai même remarqué un manque au niveau du stock, les produits étant déjà épuisés. Les gens n'en peuvent plus de la chaleur. Certains affirment ne plus pouvoir la supporter, d'autres signalent des problèmes de santé liés à la chaleur, ajoutant que les ventilateurs ne sont plus aussi efficaces. Ils optent plutôt pour l'installation de climatiseurs inverter et non-inverter. Certains prennent en compte la consommation d'énergie, tandis que d'autres considèrent le prix de vente et la durée de vie de l'appareil. Les gens font ce qu'ils peuvent pour se sentir mieux.»

Selon les observations, le climatiseur n'est plus une catégorie de produit de niche. En particulier avec l'émergence de facilités de crédit telles que «celles offertes par CIM Finance, Rogers Capital, ou l'offre de crédit sans intérêt de 36», conclut Géraldine L'Ecluse-Ameer.