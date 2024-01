Sénégal: Une délégation marocaine prend part à Dakar à la Cérémonie officielle de la 44-ème édition de la Ziarra annuelle Omarienne

Dakar — Une importante délégation marocaine a pris part, samedi après-midi à Dakar, à la Cérémonie officielle de la 44-ème édition de la Ziarra annuelle de la famille Omarienne, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et la présidence d'honneur du chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall.

Ce grand rassemblement religieux, dédiée aux érudits de l'Islam Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall (anciens de la famille Omarienne), a drainé des milliers de fidèles venus de toutes les régions du Sénégal, ainsi que du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie, du Niger, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'autres pays, ainsi que de la Diaspora.

Cette grande Cérémonie officielle marque la fin des activités de la 44-ème édition de la Ziarra annuelle Omarienne, qui rend hommage aux érudits de l'Islam Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall.

Cette 44è édition, qui avait démarré le 25 janvier, a été axée sur le thème "Les pouvoirs religieux, temporel et spirituel, quelle dynamique interactive pour un mieux-être et le développement durable de la Nation".

La Cérémonie officielle tenue à la mosquée Cheikh-Oumar-Al-Foutiyou Tall, à Dakar, a été marquée par la participation de centaines de fidèles musulmans, de nombreux dignitaires religieux, de représentants d'autres communautés, ainsi que d'une importante délégation marocaine.

La délégation marocaine comprenait MM. Mohamed Jamil, président du Conseil local des Oulémas d'Agadir, Abderrazak Hamzaoui, président du Conseil régional des Oulémas de Draâ-Tafilalet, Ibrahim Hedgui, président du Conseil local des Oulémas de Guelmim, Abdellah Akik, président du Conseil local des Oulémas du Haouz, et Abdellah Cherkaoui, président du Conseil des Ouléma des Arrondissements Ain Sebaâ-Hay Mohammadi, ainsi que l'Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, M. Hassan Naciri.

L'événement, qui a débuté par la lecture de Versets du Saint Coran, s'est déroulé en présence d'une délégation ministérielle sénégalaise, comprenant notamment le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, représentant le Chef de l'Etat, Macky Sall, ainsi que des représentants des khalifes généraux des Confréries, de membres du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, de députés, des autorités locales, et de membres du Corps diplomatique accrédité à Dakar, de représentants des Organisations internationales et des associations islamiques locales et régionales.

S'exprimant à cette occasion, M. Hassan Naciri a fait part de la fierté des membres de la délégation marocaine de participer à ce grand évènement, organisé chaque année par la famille Omarienne, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et la Présidence d'honneur du chef de l'Etat Sénégalais, Maky Sall, en hommage à la mémoire des deux érudits défunts de l'islam Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall.

L'ambassadeur a transmis à cette occasion les sincères salutations de Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, à tous les membres de la famille soufie du Sénégal en cette occasion bénie.

Dans son allocution, le diplomate a mis également en avant les relations humaines et spirituelles fortes entre le Royaume du Maroc et la République soeur du Sénégal, ainsi que les liens solides fraternels distingués existant entre la Dynastie alaouite et la Hadra Omarienne tijane et entre les deux peuples frères, soulignant que ces liens singuliers ont été consolidés au fil du temps par les Rois du Maroc.

M. Naciri a noté que la présence de cette forte délégation marocaine à cette Cérémonie officielle est une expression sincère de l'attachement du Maroc à la religion musulmane tolérante et témoigne aussi de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, entoure la Famille Omarienne et toute la famille soufie du Sénégal.

La Cérémonie officielle a été marquée également par les allocutions notamment du ministre sénégalais de l'Intérieur, Sidiki Kaba, représentant le président Macky Sall, et du Serviteur de la Hadra omarienne, Cheikh Mouhammad Madani Tall, khalife de Cheikh Mountaga Ahmad Tall, et Président de la Ligue des Oulémas.

Dans une allocution lue à cette occasion, Cheikh Mouhammad Madani Tall, serviteur de la Hadra omarienne, a évoqué la question de l'Entraide qui, dit-il, constitue "un élément essentiel dans la construction d'une société forte et prospère, car elle renforce les liens sociaux et contribue au développement inclusif".

L'entraide est "le socle de toute société prospère et contribue à tisser des liens solides entre les individus de la société, en favorisant la compréhension, le respect mutuel et la capacité à travailler ensemble pour l'intérêt de tous", a-t-il souligné, relevant que "lorsque les individus s'entraident, les relations sociales sont renforcées et les tensions et les conflits sont réduits".

Il a, à cet égard, rappelé "la nécessité d'appeler les gens à adhérer aux principes de la Charia et des comportements moraux louables pour veiller à la coexistence pacifique et à la sécurité publique pour tous les citoyens dans la diversité de leur appartenance culturelle et cultuelle et quelle que soit leur obédience politique pour consolider la paix, l'harmonie et la stabilité dans le pays".

D'autres intervenants ont fait part de leurs sincères remerciements et de leur gratitude à Sa Majesté le Roi qui a bien voulu placer cet évènement religieux sous Son Haut Patronage et décidé d'envoyer chaque année une délégation pour prendre part à ce grand rendez-vous annuelle de la Famille Omarienne.

Avant le début de la Cérémonie officielle, l'Ambassadeur de SM le Roi à Dakar et les membres de la délégation marocaine, ont été reçus en audience par le Khadim de la Hadra Tijania Omarienne, Cheikh Mohammad Madani Tall, Président de la Ligue des Oulémas du Sénégal.

Le programme de la 44-ème édition la Ziarra Omarienne comprenait des prières en plus de la tenue d'une Conférence dont le thème a porté sur Les pouvoirs religieux temporel et spirituel : quelle dynamique interactive pour un mieux être et le développement durable de la Nation?.

D'éminents professeurs d'universités, des religieux des grandes familles au Sénégal, ainsi que des autorités politiques et traditionnelles ont pris part à cette conférence pour discuter de la relation complexe entre les pouvoirs religieux et de l'implication de ces derniers dans la culture et la consolidation de la paix au Sénégal.