Madagascar: Qatar Airways - 14 vols hebdomadaires à opérer sur Madagascar

La compagnie aérienne Qatar Airways prévoit d'opérer 14 vols hebdomadaires en provenance et à destination de Madagascar.

Un « Memorandum of Understanding » ou accord de coopération vient d'être signé entre les représentants de l'Aviation Civile de Madagascar et de Qatar, pour concrétiser ce projet, suite à une réunion technique avec la délégation qatarienne au bureau du ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo. Ce sera ainsi la 12e compagnie internationale qui dessert Madagascar avec le reste du monde.

Sur les 14 vols hebdomadaires que Qatar Airways prévoit effectuer sur Madagascar, un vol par jour sera opéré pour le transport des passagers et un autre vol journalier pour le transport de fret. « Chaque vol de cette compagnie aérienne transportera ainsi 300 passagers à bord. Cette initiative permettra de contribuer à l'atteinte de l'objectif d'un million de touristes visitant la Grande île dans les 5 ans à venir », a évoqué le ministre de tutelle, lors de la signature de ce « Memorandum of Understanding ».

Tripler le nombre de vols

Et lui de préciser que ce n'est qu'une première étape. La réunion entre les deux parties a d'ailleurs porté sur les aspects techniques de l'exploitation de la ligne aérienne reliant Madagascar et Qatar. En effet, « un autre accord de coopération sera prochainement signé entre les deux Etats. Ce sera ensuite suivi de la signature d'une convention de partenariat entre Madagascar Airlines et Qatar Airways », a-t-il enchaîné.

Il est à noter que 80 vols internationaux reliant Madagascar et le reste du monde sont en ce moment enregistrés chaque semaine. « Nous prévoyons de tripler ce nombre de vols internationaux hebdomadaires afin d'atteindre cet objectif d'un million de touristes, en négociant avec d'autres compagnies aériennes internationales telle que Qatar Airways. Cette compagnie fait partie des plus puissantes compagnies aériennes dans le monde en assurant la desserte de plus de 170 destinations via son hub », d'après toujours les explications du ministre de tutelle.

La réalisation de ce projet permettra ainsi à Madagascar de s'ouvrir en particulier sur le Moyen-Orient sans oublier de ramener des touristes provenant de plusieurs destinations desservies par Qatar Airways vers la Grande île. « Cette compagnie aérienne effectue actuellement deux vols par jour sur Seychelles », a fait savoir ce membre du gouvernement.