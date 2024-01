Congo-Brazzaville: Inondations au Congo - Les Nations unies mobilisent plus de 2 milliards FCFA

Le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, a rendu public, le 23 janvier à Brazzaville, lors d'un point de presse, le montant des fonds destinés à venir en aide aux personnes victimes des inondations qui s'élève à 2 milliards 600 millions F CFA..

Dans son message devant les médias, Chris Mburu a appelé au soutien de tous, « y compris le secteur privé et la solidarité afin que l'aide arrive rapidement dans toutes les zones affectées ». Il a fait savoir que « les routes sont inondées et inaccessibles, et tout transport doit se faire par voie nautique. Les marchés, surtout dans le Nord du pays, ne sont pas opérationnels. Les marchandises et moyens de réponse doivent être acheminés au départ de Brazzaville, et les moyens logistiques vont donc représenter le vrai défi de cette réponse ».

Parlant de la réponse en cours, il a assuré que le gouvernement congolais a développé un plan rapide avec la collaboration du système de Nations unies.

« Le Systèmes des Nations unies, à travers les fonds d'urgence CERF, a mobilisé 3,6 millions de dollars américains, soit 2 milliards 600 millions FCFA. La réponse avec ces moyens se focalisera sur quatre départements (Likouala, Cuvette, Plateaux et Pool) afin d'apporter un soutien dans les zones les plus touchées. Les activités incluront des réponses d'urgence de santé, nutrition, éducation, sécurité alimentaire et protection », a précisé le coordonnateur.

En outre, il a indiqué que les acteurs sont déjà sur le terrain pour apporter des vivres et d'autres articles de première nécessité à la population dans le besoin.

Rappelons que la République du Congo fait face à une catastrophe causée par des inondations d'une ampleur sans précédent. Les précipitations extrêmes tombées depuis octobre dernier ont fait déborder les berges de l'Oubangui, un affluent du fleuve Congo. Selon le système des Nations unies, neuf départements sur douze ont subi les conséquences des inondations. Plus d'un million de personnes sont affectées et plus de 350 000 autres nécessitent une assistance humanitaire

« Les inondations ont laissé les communautés locales sans abri et sans accès à des services sociaux de base. Des villages entiers sont sous l'eau. On ne voit que les toits de certaines maisons. Des écoles et des centres de santé ont été inondés, et de nombreux points d'eau et installations sanitaires ne sont plus fonctionnels. Quelque 27 000 enfants ne sont pas scolarisés. La population n'a pas perdu que ses avoirs, mais aussi ses moyens de subsistance », a déploré le coordonnateur résident du système des Nations unies.

En terme d'impact sur le moyen et le long terme, Chris Mburu a expliqué que « la population a perdu ses moyens de subsistance. L'eau recouvre et a endommagé plus de 2 300 hectares de terres agricoles, les arbres fruitiers sont sous l'eau, le matériel de pêche est sous l'eau, le bétail a péri ».

Les inondations sont récurrentes, selon lui, au Congo « mais le niveau de destruction de cette année est catastrophique. Avec les changements climatiques, nous ne pouvons que nous attendre à encore pire dans le futur ». Le coordonnateur résident du système des Nations unies pense qu'il est donc important d'avoir une réflexion sur les moyens de prévention et adaptation durable « tout en veillant rapidement à soutenir tous ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui ».