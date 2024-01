Afrique: CAN2023/Egypte 1 vs RD Congo 1 ( 7-8 Après prolongations) - Les Léopards chassent les Pharaons et croiseront la Guinée en quart !

Les Léopards ont composté leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Égypte après la séance des tirs au buts (1-1, AP- 7-8).

Ce match a tenu toutes ses promesses et on a attendu la séance des tirs au but pour pourvoir départager les deux équipes.

Les deux nations méritaient une place en quart de finale, mais la chance a souri finalement à la République Démocratique du Congo qui composte sn billet pour les quarts de finale et croisera le fer avec la Guinée qui a éliminé de son passage la Guinée Equatoriale (1-0).

Les Pharaons ont commencé tambours battant cette rencontre face aux Léopards de la république Démocratique du Congo. En effet, les hommes de Rui Vitoria ont prit le monopole du ballon. Toutefois, la première action dangereuse est à mettre à l'actif des Congolais. On jouait la troisième minute du jeu, Elia Lina bien lancé dans la profondeur tente sa chance des vingt mètres mais rate complètement le cadre, alors qu'il pouvait faire mieux en servant ses deux coéquipiers en attaque.

Quatre minutes plus tard, les égyptiens enregistrent leur première action dangereuse. Attia sur la coté droite centre au point de penalty pour toucher son capitaine Hegazy, ce dernier pratiquement seul et sans marquage rate complètement le cadre de la tête.

%

Les protégés de Sébastien Desabre sont entrés enfin dans le match après le premier quart d'heure et commencèrent à prendre le jeu à leur compte. C'est dans cette optique que les Congolais ont trouvé la faille à la 37' de jeu, grâce à Meshack Elia qui profite d'une erreur des joueurs égyptiens qui allaient réclamaient auprès de l'arbitre sur la touche accordé au RD Congo, Meschak Elia reçoit le ballon seul dans la surface et arme une frappe qui sera légèrement déviée par Hegazy, mais trompe à la fin le portier égyptien, Abou Gabal Ali.

Alors qu'on se dirigeait à la pause- citron avec cet avantage de 1 à 0 au profil des Léopards, les égyptiens obtiennent un penalty à la 45' de jeu, provoqué par Batubinsika, qui empêche Hegazy de prendre le ballon de la tête à l'aide de son bras.

L'arbitre sud - africain, Abongile Tom et après le « Checking » du VAR, accorde un penalty aux Pharaouns, Mostafa Mohamed ne s'est pas fait prier pour remettre les pendules à l'heure pour son équipe (1-1).

Les deux équipes ne se départagent pas dans le temps réglementaire

Après la pause- citron, les Congolais sont revenus avec de meilleures intentions et surtout avec une grosse détermination. Meschack Elia, l'auteur du premier but congolais, effectue un service millimétré coté droit (52'), Bakumbo coupe la trajectoire mais rate étrangement le cadre, vendangeant au passage une belle opportunité pour prendre l'avantage dans cette rencontre.

Les hommes de Sébastien Desabre continuèrent de pousser pour aller chercher ce deuxième but, mais en vain.

Les égyptiens se réveillent enfin à l'heure du jeu et étaient à deux doigts d'inscrire un deuxième but. En effet, suite à une belle action collective, Fathi remet le ballon à Zizo, ce dernier seul face au gardien, Mpasi, rate l'immanquable. Le portier congolais était impérial sur cette action.

Durant le dernier quart heure de ce huitième de finale, le jeu était plus ouvert, les deux équipes prenaient plus de risques, notamment avec les changements opérés par les deux coachs. Il y avait par conséquent plus d'espaces pour les deux teams.

Les Pharaons terminent bine le match. Les hommes de Vitoria ont failli arracher leur ticket pour les quarts de finale dans le temps additionnel, n'était la vigilance du portier Mpasi. Ce match prend fin sur ce score de parité (1-1).

Les prolongations ne donnent rien

Les deux équipes devraient disputer les prolongations pour se départager. On pousse les organismes à fond pour pouvoir disputer les 2 x 15mn sous une chaleur et un taux d'humidité très élevé à Saint Pedro.

Cette première mi- temps de la prolongation a mal débuté pour les égyptiens, notamment après l'expulsion de Mohamed Hamdy pour cumuls de cartons. Désormais, l'Égypte devrait évoluer à dix, pendant plus de vingt minutes.

Les Congolais et en toute logique poussent en supériorité numérique mais sans succès. L'arbitre siffle la fin de cette première partie de prolongation.

Les vingt- deux joueurs vont disputer un ultime quart d'heure durant cette rencontre éprouvante. Les Léopards ont commencé en force cette deuxième prolongation. Diangana fait la différence sur son coté gauche et centre au point de penalty, ça passe devant tout le monde, aucun joueur congolais n'a pu rebattre le ballon.

Bien que les égyptiens sont en infériorité numérique mais ils résistent bien. On n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont un joueur en moins. Le septuple champion d'Afrique sont rodés à ce genre de rencontres. ça tient donc jusqu'au coup de sillet final de l'arbitre sud- africain, Abongile Tom.

Place à la séance des tirs au but pour déterminer l'équipe qui ira affronter la Guinée en quart de finale de la CAN2023.

Une séance des tirs au but qui sourit aux Léopards

La séance de tirs au but qui a trop duré a réussi aux Congolais de Sébastien Desabre qui poursuivent leur aventure dans cette 34e édition de la coupe d'Afrique des Nations.

Abdelmouneim de l'Égypte donne l'avantage à son équipe. Moutoussamy répond à Abdelmoneim (1-1). Mostafa Mohamed frappe le deuxième tir au but mais rate complétement le cadre. Le Congo a l'avantage de prendre l'avantage mais tire au dessus de la transversale. Marmoush de l'Entraht Franckfort ne se rate pas devant le portier Msipa. Diangana remet les pendules à l'heure (2-2). Kamel donne une nouvelle fois l'avantage aux Pharaons (3-2).

Silas également ne rate pas son tir au but (3-3). Mohamed Hany réussi le dernier tir au but de l'Egypte (4-3), mais Tchibola égalise aussi (4-4). Egalité parfaite. On repart pour une nouvelle série.

Le capitaine Hegazy prend sa responsabilité et marque pour son équipe (5-4). Kululu marque à son tour (6-6). Mbemba et Hamada réussissent leur tirs aussi (7-7).

Le portier égyptien Abou Gabal touche la transversale, Mpasi quant à lui marque et qualifie son équipe pour les quarts de finale de la CAN2023.

Feuille de match

Date : 28 janvier 2024.

Rencontre : Égypte - RD Congo

Compétition : CAN 2023 (Huitièmes de finale)

Stade : Laurent Pokou à Saint Pedro

Arbitre : Abongile Tom ( Afrique du sud), assisté par Souru Phatsoane ( Lesotho) et Ivanildo Meirelles (Angola).

Affluence : moyenne

Cartons : Batubinsika (45', RD Congo), Mbemba (114', RDC), Fathy (58', Égypte), Hamdy (66', 90'+6), Attia (80')

Expulsion : Mohamed Hamdy (90'+6)

Buts : Meschack Elia (37'), Mostafa Mohamed (SP : 45'+1).

Compositions officielles (remplaçants) :

Égypte

Mohamed Abou Gabal Ali (GK), Mohamed Hany, Mohamed Abdelmoneim, Ahmed Hegazi (C), Ahmed Abo Elfetouh (Mohamed Fathi, 47'), Mohamed Elneny ( Lasheen, 112'), Marwan Attia (Hamada, 83'), Hamdy Fathy (Omar Kamel, 90' +9), Ahmed Sayed Zizo (Fathy, 90'), Mahmoud Trezeguet (Marmoush, 83'), Mostafa Mohamed.

Entraîneur : Rui Vitoria

RD Congo

Lionel Mpasi (GK), Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba (C), Dylan Batubinsika (Inonga, 65'), Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Charles Pickel (Tshibola , 78'), Theo Bongonda, Meschack Elia ( Diangana, 105'), Yoane Wissa (Silas, 88'), Cedric Bakambu ( Banza, 66').

Entraîneur : Sébastien Desabre