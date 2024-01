Maroc: Des athlètes de renom sur la ligne de départ du 34ème MIM

Pr Mohamed Knidiri : Le Marathon de Marrakech n'ambitionne pas seulement d'obtenir le 11ème rang au niveau mondial, mais aussi de devenir l'incontournable rendez-vous international de toutes les stars de cette discipline

La Cité ocre s'apprête ce dimanche à vibrer à l'heure de la 34ème édition du Marathon international de Marrakech (MIM)

Un rendez-vous majeur d'envergure internationale, ouvrant le bal chaque année des grandes manifestations sportives organisées par le Maroc.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé par l'Association le Grand Atlas, le MIM 2024 a pour thème « Protégeons notre environnement ». A cet effet, le comité d'organisation s'est attelé à traduire concrètement ce slogan, tenant le pari à ce que cette épreuve dominicale, qui ne manquera certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs, soit marquée comme étant «une journée sans voiture».

Sur la ligne de départ, ils seront un peu plus de 13.000 coureurs à disputer soit l'épreuve phare du marathon, soit celle du semi-marathon. Ils auront à traverser les beaux sites et artères de la ville devant une assistance qui sans aucun doute donnera de la voix et poussera les athlètes à établir de bons chronos et des performances mondiales.

Bien entendu, les objectifs des participants ne seront pas les mêmes. Les amateurs des courses de fond auront à coeur de couvrir la distance dans son intégralité, tandis que les professionnels n'auront d'yeux que pour les premières places du classement général.

A propos de cette catégorie, pas moins de 50 top runners joueront à fond leurs chances. A commencer, dans le tableau masculin, par la paire kényane Sammy Kitwara (2h 4mn 28 sec) et Nicholas Kirwa (2h5mn 31 sec), l'Ethiopien Hiribo Shano Share (2h 7mn 15 sec) ou encore le Marocain Omar Ait Chitachen (2h 7mn 57sec).

La concurrence pour les avant-postes battra également son plein chez les dames, avec la présence d'athlètes de renom, telles l'Ethiopienne Meseret Hailo Debele (2h 21 mn 09sec), la Kényane Margaret Agai (2h23mn 28 sec) et le Rwandaise Clémentine Mukandanga (2h 25 mn 53 sec).

La représentation marocaine sera assurée par Rkia El Moukim (2h 26 mn 51sec) et Keltoum Bouassriya (2h 27 mn 22 sec), un duo qui voudra faire bonne figure, d'autant plus que cette édition du MIM devra rendre un hommage à la championne marocaine Fatima Ezzahra Gardadi, première athlète arabe à être médaillée dans des Championnats du monde.

Labélisé « World Athletics », autrement dit course qualifiante pour les Mondiaux et les Olympiades, le MIM 2024 dispose de tous les atouts pour honorer son statut et préserver sa place de choix sur l'échiquier international. C'est ce qui ressort de la déclaration du Professeur Mohamed Knidiri, indiquant que «grâce à une planification en amont et un encadrement opérationnel rompu aux grandes compétitions, le MIM n'ambitionne pas seulement d'obtenir le 11ème rang au niveau mondial réalisé en 2013 mais mieux encore, de devenir l'incontournable rendez-vous international de toutes les stars de cette discipline sportive, à l'instar de sa glorieuse position en 2012 où il fut le seul marathon dans le continent africain à être qualifiant pour les Jeux olympiques de Londres ».

Il convient de souligner en dernier lieu que le record du MIM date de l'édition 2020 et il est détenu par le Marocain Hicham Laquohi qui avait couvert la distance en un temps de 2h 6mn 32sec. Tandis que chez les dames, cet honneur échoit à l'athlète éthiopienne Tinbit Weldegebriel avec un chrono de 2h 26mn 48 sec.

Qui succédera donc à l'Ethiopien Bonsa Dida et à la Marocaine Fatima Ezzahra Gardadi ? Réponse ce dimanche au terme d'une course qui promet d'être de bonne facture.