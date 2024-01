Ile Maurice: Petits enfants, grande dévotion

Sharaya Mahadewa, 6 ans et Dhanissen Armoogum, 5 ans ont tous deux participé à leur premier Thaipoosam Cavadee. Selon leurs proches, malgré l'avertissement de cyclone de classe II dans le pays, les deux enfants ont montré toute leur dévotion au Dieu Muruga...

Elle a 6 ans, elle habite Petite-Rivière et fréquente l'école Hampstead. Sharaya Mahadewa a voulu cette année participer au Thaipoosam Cavadee en portant le lait pour la première fois. «Elle a toujours été très spirituelle», confie sa tante. Elle aime les prières et participe à plusieurs rites religieux malgré son jeune âge comme la 'marche sur les sabres'. Celle-ci confie que la petite a voulu de son plein gré porter le lait. «Personne ne l'a forcée ou conseillée. Elle disait elle-même qu'elle le voulait et on l'a encouragée, avec d'autres membres de la famille.»

C'est comme cela que la petite Sharaya Mahadewa a rejoint la procession vers le kovil de Beaux-Songes jeudi. Comme une grande. «Elle ne s'est pas plainte une seule fois et tout s'est très bien passé malgré le mauvais temps en lien avec le cyclone Candice.» La fillette souhaiterait-elle renouveler l'expérience l'année prochaine ? «Définitivement», soutient la tante, «elle a déjà exprimé l'envie d'y participer à nouveau l'an prochain».

Dhanissen Armoogum, 5 ans, a, lui, porté son petit cavadee pour la première fois. Habitant Mont-Roches, le bout de chou qui fréquente l'école Le Nid a entamé sa procession jeudi au kovil de la localité. «On a pris l'initiative de lui faire porter le cavadee Muruga parce que cette année, le Thaipoosam Cavadee s'est tenu le jour de son cinquième anniversaire. C'était un jour spécial et on l'a célébré spirituellement», indique son papa, Krisen.

Il explique que malgré la présence de Candice, son fils Dhanissen n'avait aucune crainte. «Il avait la même joie et la même énergie que d'habitude. Tout s'est très bien déroulé. Par la grâce de Muruga...»

La créativité de Creative Artworks Mauritius

La créativité de ce petit groupe d'amis - il s'agit d'Ouleven Veeren, Kesseven Mooken, Dylan Mootoosamy, Ouvilen Veeren, Niven Nursoo et Mourugen Ramsamy - n'est encore une fois pas passée inaperçue cette année. Creative Artworks Mauritius, connu pour ses décorations à base de feuilles de cocotier, a été grandement apprécié pour son oeuvre au Kovil Shree Madhoo Mariammen Thirukkovil à L'Agrement, St.-Pierre. «Il nous a fallu plusieurs jours pour créer les motifs mais on a passé une nuit à peaufiner l'oeuvre avec nos amis», explique Ouvilen Veeren. Et le résultat était à la hauteur de leur talent...

Cavadee en images

Ferveur et piété étaient une nouvelle fois au rendez-vous malgré la présence de la tempête Candice, jeudi. Lors de la célébration de Cavadee, dédié à Muruga, le dieu tamoul de la guerre et de la sagesse, les dévots, vêtus de tenues traditionnelles colorées, portent des cavadee, structures ornées de guirlandes de fleurs et de feuilles, tout en accomplissant un pèlerinage vers les kovils et rivières.

Les processions étaient accompagnées de chants dévotionnels et de la résonance des tambours, créant une ambiance envoûtante. La ferveur collective s'intensifiait au fur et à mesure que les participants, transportés par leur foi, effectuaient des gestes symboliques de purification et de sacrifice. L'aiguille transperçant la chair est symbole d'abnégation, qui souligne la profondeur de l'engagement spirituel des petits et des grands.

La piété des Mauriciens lors de Cavadee se manifeste également à travers des actes de charité et de partage, renforçant les liens communautaires.