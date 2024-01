Algérie: Ghardaia en passe de devenir un 'hub' économique prometteur

GHARDAIA — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé dimanche que la wilaya de Ghardaia est en passe de devenir un "hub" économique prometteur, à travers la mise en oeuvre de projets de mobilisation de l'énergie suffisante pour les multiples secteurs productifs.

S'exprimant à l'issue d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, M. Arkab a affirmé que "les efforts déployés par les pouvoirs publics pour la mobilisation de l'énergie érigent Ghardaia en une plateforme attrayante et encourageante pour les investisseurs dans les différents domaines de production (agriculture, industrie, énergie et mines) créateurs de richesse et d'emplois".

Accompagné de présidents directeurs généraux (P-dg) des groupes (Sonatrach et Sonelgaz) et des autorités locales, M. Arkab a entamé sa visite par l'inauguration d'un poste source haute tension de 60/30 KVA à Metlili, avant de visiter un chantier d'un forage de Sonatrach "ENF 56" dans la zone de Noumerate, à une dizaine de Km de Ghardaia.

Le ministre s'est félicité, à l'issue d'un exposé du P-dg de l'Entreprise nationale de forage (ENAFOR), filiale de Sonatrach, spécialisée dans le forage et le Work-Over, de la maîtrise de la technologie de recherche et de forage horizontale et verticale dans le pays, avant d'annoncer le forage prochainement de neuf puits d'eau par cette filiale pour la population de Tindouf conformément aux décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La délégation ministérielle a procédé également au raccordement au réseau de gaz de 90 abonnés dans l'extension du Ksar Tafilelt (Ben Izguen) avant de visiter le centre médico-social de Sonatrach, sis à Sidi Abaz.

Au terme de sa visite dans la wilaya, le ministre a inspecté l'école technique de formation de Sonelgaz, à Bouhraoua, dotée d'une capacité pédagogique de 250 places pour plusieurs spécialités dans le domaine de l'énergie électrique, conventionnel, l'énergie renouvelable ainsi que le gaz.

Le ministre de l'Energie et des Mines a, à cette occasion, indiqué que "grâce à sa position stratégique, ses ressources naturelles, ses potentialités socio-économiques et son climat d'affaires favorable aux investissements, Ghardaia peut devenir un pôle de développement durable et intégré".

"L'amélioration de l'attractivité de cette région par le développement des infrastructures de base et les raccordements aux réseaux d'électricité et de gaz de l'ensemble des localités de Ghardaia, lui confère un avenir propice pour la création de richesse et d'emplois pour les jeunes", a-t-il estimé.