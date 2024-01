Algérie: Assurances - La CNMA signe une convention de partenariat avec le Groupe AGRODIV

ALGER — La Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA Assurance) a signé une convention de partenariat avec le Groupe Agro-industriel (AGRODIV), pour assurer la protection du patrimoine et des responsabilités liées à l'activité économique du groupe et de ses filiales, notamment en matière d'assurance et de gestion des risques, a indiqué dimanche la mutualité dans un communiqué.

Cette convention de partenariat, signée jeudi dernier au niveau du siège du Groupe AGRODIV à Alger, s'inscrit dans "le cadre de la stratégie de la CNMA Assurance visant à renforcer son soutien aux opérateurs économiques du secteur agroalimentaire", a précisé la même source.

Dans ce cadre, la CNMA Assurance s'engage "à prendre en charge les risques stratégiques, notamment ceux qui sont liés à l'agroalimentaire, tels que les risques qui affectent le stockage des céréales et des légumes secs en silo, les maladies cryptogamique qui surviennent et menacent les plantes et les cultures et qui peuvent avoir des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire, entraînant des perturbations et des pertes économiques, ce qui peut avoir aussi un impact négatif sur la souveraineté nationale".

A ce propos, la mutualité agricole a affirmé que "dans ce domaine complexe, les experts chevronnés de la CNMA Assurance jouent un rôle clé en concevant des solutions sur mesure pour anticiper et atténuer les risques spécifiques auxquels font face les l'agroalimentaire, afin de garantir la protection de acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans le but d'atteindre la sécurité alimentaire du pays".

Selon le communiqué, "ce partenariat stratégique souligne l'engagement de la CNMA à soutenir le développement durable du secteur agroalimentaire et cette collaboration avec le groupe AGRODIV marque une étape significative dans la poursuite de cet objectif, en offrant une couverture assurantielle adaptée aux besoins spécifiques de l'industrie agroalimentaire".

Pour la CNMA, cette "alliance" avec le groupe AGRODIV représente également "un partenariat stratégique mutuellement bénéfique", tout en mentionnant qu'"en unissant leurs compétences, les deux entités aspirent à créer une synergie qui contribuera de manière significative au développement du secteur agroalimentaire en Algérie".

Ainsi, la CNMA Assurance s'engage à apporter son expertise dans la gestion des risques et à offrir une gamme de produits d'assurance, permettant ainsi au groupe AGRODIV de se prémunir contre les défis inhérents à son activité.

"En retour, le groupe AGRODIV, spécialisé dans la transformation des matières premières agricoles et d'élevage, enrichit les activités de la CNMA Assurance en élargissant son champ d'intervention", a fait savoir le communiqué.

"Cette collaboration renforce non seulement la protection de la production du groupe AGRODIV, mais favorise également la croissance durable du secteur, créant ainsi un environnement propice à l'innovation et à la prospérité économique pour les deux partenaires. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans une vision commune de progrès et d'efficacité, démontrant ainsi l'engagement des deux entités envers une coopération fructueuse et à long terme", a-t-on souligné encore de même source.