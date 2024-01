Algérie: Projection mercredi en avant-première d'un documentaire sur les événements de Sakiet Sidi Youcef

ORAN — Un film documentaire sur les événements de Sakiet Sidi Youcef (février 1958), produit par le Centre des études et recherche sur le mouvement nationaliste et la Révolution du 1er novembre 1954, sera projeté mercredi prochain en avant- première à Alger, a annoncé dimanche Nour El Houda Bentardjallah, cadre au sein du Centre.

Mme Bentardjallah a souligné, en marge d'une conférence sur le 67ème anniversaire de la grève historique des 8 jours des commerçants algériens, organisée en présence du ministre des Moudjahidine et Ayants-droit Laïd Rebigua et du Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) Issam Bedrissi, que ce film documentaire entre dans le cadre des travaux du Centre national des études et recherche sur le mouvement nationaliste et la Révolution du 1er novembre 1954 dédiés au

60ème anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse.

Dans le cadre des mêmes travaux, 11 documentaires ont été programmés, dont celui intitulé "Petit Omar", qui a été récemment présenté au public, en plus de quatre longs métrages racontant le parcours d'un groupe de dirigeants de la glorieuse guerre de libération, dont Zighoud Youssef, le colonel Si El Haoues, Bouguerra et Larbi Ben M'hidi, selon la même intervenante.

Selon Mme Bentarjallah, jusqu'à présent, le Centre a produit 33 documentaires, 11 longs métrages et 10 films couvrant divers sujets liés à l'histoire du Mouvement national, aux témoignages de Moudjahidine et autres.

Par ailleurs, dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance, 150 livres ont été édités, dont les mémoires de dirigeants de la Révolution, des travaux de conférences historiques, des magazines et autres, sachant que le nombre d'oeuvres publiées par le Centre, depuis sa création, a atteint 1.200 publications.

Le Centre des études et recherche sur mouvement nationaliste et la Révolution du 1er novembre 1954 a, en marge de cette conférence sur la grève des 8 jours (28 janvier-4 février 1957), organisé une exposition d'oeuvres et publications ayant suscité un intérêt auprès du large public.