Sénégal: Mbacké - Le PM inaugure un système de transfert d'eau douce et un stade

Mbacké — Le Premier ministre Amadou Ba a inauguré dimanche, à Mbacké, un système de transfert d'eau douce et un stade.

D'une longueur de 50 Kms, le nouveau système de transfert d'eau douce en provenance de Sadio vers Mbacké a coûté 23 milliards de francs CFA.

L'ouvrage a été entièrement réalisé par la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones).

»Cet ouvrage concerne l'amélioration qualitative et quantitative de l'eau. Outre les usages domestiques, cette eau va être utilisée pour développer le potentiel agricole qu'il y'a dans la zone », a souligné Amadou Ba.

Selon lui, "toutes les communes et tous les villages traversés ont été alimentés et c'est un potentiel de près de 100.000 branchements qui vont être possible dans la commune de Mbacké ».

Amadou Ba a également procédé à l'inauguration officielle du nouveau stade de Mbacké qui porte le nom de l'ancien maire de la commune, feu El Hadji Ibrahima Guèye dit Iba Gueye.

»C'est une infrastructure que nous confions à la jeunesse et souhaitons qu'elle puisse nous permettre d'avoir des Sadio Mané ou bien des joueurs plus brillants que Sadio Mané et qui vont nous valoir beaucoup plus de satisfaction dans les années à venir », a dit le premier ministre,