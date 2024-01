Afrique: CAN2023 - L'Angola soutenu par les Angolais d'ici et d'ailleurs

Luanda — Samedi (27), la journée de l'équipe angolaise de football "Palancas Negras", a commencé en douceur, mais a changé avec la visite de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Palmira Barbosa, porteuse d'un message spécial du Chef de l'Etat angolais.

La ministre a débarqué à l'aéroport national de Bouaké et s'est rendue au centre d'hébergement de l'équipe nationale pour informer les athlètes et toute la délégation que le Président João Lourenço les soutenait de loin et qu'il était confiant dans la victoire.

À la fin des huitièmes de finale, disputées au stade de la Paix, au cours desquelles l'Angola a battu la Namibie, 3-0, et s'est qualifié pour les quarts de finale, le Président de la République a publié sur les réseaux sociaux: "Nous avons bien commencé, Palancas ! Nous sommes ensemble."

La présence de certains résidents angolais et d'autres en provenance d'Angola, pour soutenir le match des Palancas Negras, ont contribué à augmenter le niveau de motivation des athlètes.

Mais un revers leur a fait craindre le pire. À la 17e minute, le gardien Neblú a été expulsé pour avoir défendu le ballon avec les mains, en dehors de la surface de réparation.

Suite à cela, Neblú a été remplacé par Dominique et lors de sa première intervention, suite à un coup franc direct de l'adversaire, il a réalisé un arrêt difficile et rapide, qui a fini par redonner de la tranquillité au groupe sur le terrain et aux supporters.

Les buts du match Angola x Namibie ont été inscrits par Gelson Dala (39' et 44') et Mabululu (65').

Lors de la phase de groupes, l'Angola a fait match nul contre l'Algérie (1-1), suivie de triomphes contre la Mauritanie (3-2) et la Namibie (3-0).

La ministre angolaise de la Jeunesse et des Sports, Palmira Barbosa, l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire, Domingos Pacheco, les anciens joueurs Akwá, Job, Zé Kalanga et des invités ont contribué à colorer une partie du stade avec les couleurs du drapeau national (rouge, jaune et noir).