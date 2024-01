Afrique: Emerse fae, coach de la Côte d'ivoire - « On se doit de montrer un autre visage »

« Nous allons aborder ce match avec de la confiance même si le premier tour de la Côte d'Ivoire ne permet pas de le croire. On a bien préparé le match de demain (aujourd'hui). On va venir avec nos armes et avec beaucoup de confiance parce qu'on se doit de montrer un autre visage. Que ce soit à notre football, à nos supporters, à notre peuple, on se doit de montrer un autre visage et on a la confiance que sur cet aspect-là, on sera au rendez-vous. Ce sont des joueurs qui prennent cette deuxième chance comme une dernière chance. Il faut qu'on se rachète et qu'on montre au peuple que ce qui s'est passé sur le premier tour était un accident.

J'ai envie de voir la Côte d'Ivoire avec un visage qui représente le pays, l'importance de cette compétition dans le pays. On s'est bien préparés depuis ma nomination. Nous n'avons pas fait un bon parcours au premier tour, mais c'est une nouvelle compétition qui commence. Les compteurs sont remis à zéro et nous avons hâte de montrer un tout nouveau visage. Quand on sort d'un pire match contre la Guinée Équatoriale et qu'on doit affronter l'une des meilleures équipes du moment, il faut retrouver de la confiance, de la sérénité et de la cohésion. Ça été difficile ces derniers jours émotionnellement et mentalement. Mais nous n'avons pas craqué. Nous avons fait le bilan, notre mea-culpa. Et là, nous avons l'opportunité de nous reprendre.

Nous allons jouer sur nos vraies valeurs. Je veux voir de vrais «Éléphants» dans cette rencontre. Nous sommes chez nous et nous voulons aller le plus loin possible. Il faudra oublier ce passé sombre. Il faut un nouvel état d'esprit. Si on avait demandé au Sénégal de choisir un adversaire après son parcours, il n'aurait pas certainement choisi la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Je dirai que la pression est sur nos deux équipes. Mais on jouera notre finale».