Madagascar: Transport aérien - Qatar Airways arrive en force

Qatar Airways envisage de desservir la destination Madagascar à raison de sept vols par semaine. La signature d'un memorandum d'entente entre les deux parties a été effectuée vendredi.

Le luxe Qatari s'invite désormais à Madagascar. Qatar Airways s'investit dans la Grande île et envisage d'effectuer sept vols hebdomadaires à destination de la Grande île. L'annonce a été faite vendredi soir, après de longues négociations, par le ministère des Transports et de la météorologie. D'après les informations fournies par ce département, la compagnie Qatarie projette d'effectuer sept vols hebdomadaires. «C'est-à-dire un vol par jour avec une moyenne de trois cents passagers. Dans d'autres pays comme les Seychelles par exemple, Qatar Airways effectue deux vols par jour. À en juger le potentiel de Madagascar, nous espérons que, d'ici quelques années, il y aura trois vols journaliers depuis le Moyen-Orient dans le pays. Des discussions sont déjà engagées dans ce sens», explique le ministre des Transports, Valery Ramonjavelo.

Une opportunité pour le tourisme et qui sait, ce sera possiblement l'occasion de se tourner vers de nouvelles niches comme annoncé quelques mois plus tôt par le ministre des Transports et de la météorologie.

Bien porté

Le Qatar est une fenêtre ouverte sur des centaines d'autres destinations à travers le monde. «Qatar Airways dessert cent-soixante-dix destinations partout sur le globe. Avec l'arrivée de cette compagnie, les destinations qui s'ouvrent à la clientèle malgache s'étoffent davantage. Notre objectif est également d'attirer plus de monde vers la destination Madagascar, il s'agit d'un choix bien porté», indique-t-il vendredi, à l'issue de la signature du memorandum d'entente entre l'Aviation Civile de Madagascar et les représentants de la compagnie Qatarie. À en croire les autorités au sein du ministère des Transports, la signature de ce document entre les deux parties n'est que la première étape dans l'effectivité de ces dessertes hebdomadaires. Il reste encore une signature à effectuer entre l'État malgache et celui du Qatar pour sceller cette collaboration.

Il s'agit d'un choix judicieux, dans la mesure où l'on s'active à atteindre le million de visiteurs en 2028. D'après les explications fournies, la compagnie Qatar Airways, maintes fois primée pour sa clientèle et ses services de qualité ainsi que de sa flotte sera un allié de choix.