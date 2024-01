Algérie: Baddari exhorte les étudiants à tirer profit du partenariat université-ANADE

BISKRA — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal Baddari, a exhorté, dimanche à Biskra, les étudiants universitaires à "tirer profit du partenariat entre l'université et l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) pour concrétiser leurs idées innovantes".

Les étudiants qui sont "sur le point d'obtenir leur diplôme et qui ont de nouvelles idées peuvent choisir des sujets innovants, demander un label de projet innovant et bénéficier d'une formation à la Maison de l'entrepreneuriat pour créer une startup et passer à l'action entrepreneuriale", a déclaré le ministre après avoir écouté un exposé sur les mécanismes de travail de la Maison de l'entrepreneuriat à l'université Mohamed-Khider de Biskra.

M. Baddari, qui était accompagné du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, ainsi que du wali de Biskra, Lakhdar Sedas, a ajouté, devant des cadres de l'université Mohamed-Khider, que "l'étudiant qui bénéficie d'une période de formation théorique et pratique dans le cadre de ce partenariat reçoit, à l'issue de la formation, une attestation d'étudiant-entrepreneur signée des directeurs de l'université et de l'ANADE, qui lui permet d'obtenir des financements pour matérialiser son projet entrepreneurial et développer ses idées pour devenir entrepreneur".

Lors d'une rencontre avec la famille universitaire au grand auditorium Omar-Assassi de l'université, M. Baddari, exhortant les étudiants à "exploiter au mieux la recherche scientifique comme moyen de progrès et de développement", a noté que l'orientation des étudiants vers la création de micro-entreprises est "édifiant quant au rôle de locomotive vers le redressement et le développement" joué par l'université à laquelle le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "accorde la priorité et une importance fondamentale".

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, a déclaré que le partenariat entre l'université et l'ANADE "se concrétise à travers la Maison de l'entrepreneuriat qui dispense, aux étudiants porteurs d'idées innovantes, une formation intégrée comprenant 3 axes liés aux acquis théoriques et bases de l'entrepreneuriat", "les aspects pratiques liés à la création d'une entreprise et ses relations avec des organismes tels que les directions des impôts et les caisses de sécurité sociale" et "l'aspect pratique visant à faire connaître des expériences d'entrepreneurs sur le terrain".

Il a également souligné que l'étudiant "qui connaît les mécanismes et le fonctionnement de l'administration algérienne, les privilèges fiscaux et les méthodes d'obtention de financements, augmente ses chances de réussite sur le terrain et de mise à niveau de ses compétences entrepreneuriales".

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inauguré, au cours de sa visite à Biskra, la plateforme technologique pour les cultures textiles, au Centre de l'innovation et de la transformation technologique, au pôle universitaire d'El Hadjeb (15 km à l'ouest de Biskra) avant de visiter, aux côtés du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, un laboratoire et l'espace des start-ups (spécialisé en intelligence artificielle) de l'université Mohamed-Khider.

Les deux ministres ont également écouté un exposé sur les plateformes numériques à rayonnement local et national réalisées dans cette université.