Algérie: UGCAA - Éviter les comportements commerciaux négatifs à l'occasion du mois du Ramadhan

ORAN — Le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) Issam Bedrissi a appelé dimanche à Oran commerçants et industriels à baisser les prix et à éviter les comportements commerciaux négatifs à l'occasion du mois sacré du Ramadhan, en soutien au pouvoir d'achat du citoyen.

Intervenant lors d'un colloque organisé à l'occasion du 67ème anniversaire de la grève des huit jours, qui a vu la présence du ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Laïd Rebigua, M. Bedrissi a indiqué que "les commerçants et les industriels, alors que nous nous approchons du mois sacré de Ramadhan, doivent faire preuve de compassion envers leurs frères, se tenir aux côtés de leur pays, en réduisant les prix, en préservant le pouvoir d'achat et en valorisant le produit national et sa commercialisation, en luttant et en contrecarrant les tentatives de créer des crises".

Le même intervenant a appelé les membres adhérents à l'UGCAA, notamment les commerçants, les industriels, les artisans et les prestataires de services, à "se mobiliser et coopérer avec les autorités pour lutter contre toutes les formes de corruption, notamment la spéculation, la contrebande, la fraude et la création de pénuries".

Il les a également appelés à "contribuer à organiser, assainir et approvisionner le marché avec tout ce dont le citoyen a besoin".

M. Bedrissi a relevé que "les efforts de tous doivent être concertés en vue de renforcer la cohésion nationale, valoriser et conforter le front interne en vue de préserver la souveraineté politique et économique du pays".

Il a également salué l'intérêt des pouvoirs publics à améliorer le climat des affaires et de l'investissement, en vue de garantir la sécurité alimentaire, la moralisation de la vie publique, selon les 54 engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette conférence a été organisée par l'UGCAA en collaboration avec le ministère des Moudjahidine et Ayants droit et du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.