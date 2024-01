Madagascar: Taekwondo / Masters 2 - Liva Rabeson sur le toit de France

Deuxième podium. L'expatrié de Lyon, Liva Rabeson remporte la médaille d'or du critérium national, l'équivalent du championnat de France Masters 2, catégorie d'âge entre 34 et 39 ans samedi au palais des sports de Gerland à Lyon. Liva s'est imposé en finale par 2 à 0 contre Marc-Alexandre Baronne du Taekwondo Fight Echirollois de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

En demi-finale, il a défait par 2 à 1 Jean Baptiste Rigaut, du même club que le finaliste après avoir écarté en quarts Edouart Frappat de l'ASBTP de la ligue Paca. « Tout allait bien en quarts, j'ai juste évité les blessures. La demi-finale a été de plus en plus intense, nous étions dos à dos mais j'étais supérieur tactiquement et surtout dans la gestion des rounds. Et la finale a été la plus rude car mon adversaire, comme moi, a voulu remporter le titre. La stratégie pour laquelle j'ai optée a été peut-être plus efficace », relate Liva Rabeson.

Huit combattants ont été en lice dans sa catégorie. Cet ancien taekwondoïste du club Aatkd évolue dans l'Hexagone depuis 2021 à l'Académie Grand Lyon club Top5, le Top1 à Auvergne-Rhône-Alpes. Il a déjà ravi la médaille de bronze lors du Critérium national de la même catégorie d'âge mais dans la catégorie de poids olympique de -80kg en 2022 à Paris 93 Montreuil. «En raison de l'insuffisance de ma préparation, j'ai été surclassé à cause d'un surpoids de 1,300kg», a-t-il expliqué. Quant à son parcours au pays, Liva Rabeson faisait partie des membres de l'équipe nationale, multiple champion de Madagascar et médaillé d'or des Jeux des Iles en 2007. Il a été arbitre national (2009-2014) et continental (2012) ainsi qu'entraîneur de l'équipe nationale de 2014 à 2016. Il est le fondateur du club Chinjok en 2019. «Je vais poursuivre et intensifier mon entraînement afin d'atteindre ultérieurement le niveau européen», a lancé Liva Rabeson comme défi.