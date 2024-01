Madagascar: Jubilé coach Bayard - Grand défi entre GNBC et Cospn

Troisième quart-temps. La célébration du jubilé des 45 ans au service du basketball du coach Bayard Razafidnralambo procédera à l'avant-dernier événement. Après le cabaret concocté avec les journalistes à Ambohimanambola suivi du Gala évangélique à l'Ecar Saint-Joseph à Mahamasina en décembre, Coach Bay organisera le 7 février une journée de six matches de défi au palais des sports. A l'affiche il y aura le «Grand défi des grands» entre les deux plus grands clubs N1A du pays, GNBC et Cospn. Ce match sera précédé de deux matches de défi inter université entre l'école DTSC et Dream Team, suivi de celui entre U-UCM et Umagis, champion du Smatch'in.

Trois autres rencontres sont au programme un peu plus tôt, entre autres, la finale intersaison U22G qui opposera DTSC à AMBB. Et dans la matinée, les vétérans du Manakers affronteront les Ex-DTSC, et en ouverture à 9h chez les U20 filles, JEA Vakinankaratra jouera contre Lucadro Analamanga. Ces équipes participantes ont toutes des empreintes du coach Bay.

En bouquet final du jubilé, un déjeuner dansant avec sa famille et la grande famille du basket aura lieu le samedi 10 février au cercle Mess à Fiadanana. Dans son palmarès, en tant qu'entraîneur national, coach Bayard a été demi-finaliste de l'Afrobasket U18F (2022), quart-de-finaliste du championnat d'Afrique U18G en Egypte. Et en club, il a engrangé vingt-deux titres de champion de Madagascar.