Madagascar: Scoutisme - Les 100 ans du Tily eto Madagasikara lancés en fanfare

Ils étaient plus de 5 000 scouts à remplir le Palais des Sports de Mahamasina, samedi.

Lancement officiel. La grande famille du scoutisme Tily eto Madagasikara s'est réunie au Palais des Sports de Mahamasina, samedi, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la célébration de ses 100 ans. Le Palais des Sports de Mahamasina plein à craquer était paré aux couleurs du Tily eto Madagasikara et était tout feu, tout flamme. La cérémonie a été honorée de la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, des Chefs des Églises et des responsables au sein du Tily eto Madagasikara.

En plus du culte, des expositions sur l'historique du scoutisme et des stands mettant en exergue les talents et compétences des jeunes scouts ont animé la journée de samedi. Une célébration a également été organisée au niveau des autres districts scouts de l'île et même à travers le monde. En réponse directe aux trois axes stratégiques de la Politique Générale de l'Etat, notamment la valorisation du capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance, le ministère de la Jeunesse et des Sports réaffirme son soutien aux actions des Tily eto Madagasikara en tant que structure éducative pour les jeunes.

Le ministre Haja Resampa a renouvelé l'engagement de l'Etat dans toutes les actions en faveur des jeunes. Le projet des Menafify du Tily eto Madagasikara, qui ont des membres dans toutes les régions de la Grande île, se ralligne aux piliers de la PGE. Il s'agit de créer 100 Petites et Moyennes Entreprises pour marquer les 100 ans. Les scouts en général et les Tily en particulier oeuvrent pour le bien de la société où ils vivent.

Acteurs du changement et traitant diverses thématiques clés de la Jeunesse telle en matière de consolidation de la Paix, le changement climatique et la création d'emploi pour les jeunes, ils travaillent de concert avec le MJS. Le ministre de la Jeunesse et des Sports entend prendre des actions immédiates pour le suivi des pistes prioritaires pour les jeunes avec cette structure de jeunesse. Depuis ses débuts, les scouts Tily eto Madagasikara ont contribué à éduquer les leaders et citoyens malgaches.

A travers une méthode éducative unique, incluant l'éducation par l'action et l'impact social, le scoutisme Tily a forgé des générations de jeunes malgaches pour devenir des citoyens actifs, des pères de famille exemplaires et des chrétiens fidèles. D'autres activités sont encore prévues durant cette année de célébration dont le Camp National du 1er au 5 Août 2024, mettant à l'honneur la vie de foi, l'éducation à la paix, la préservation de la nature, et l'impact social.