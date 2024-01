Madagascar: Motocross / MX Ambohidava - Victoire d'entrée de Mathias Plantive

La course s'est déroulée sous un soleil brûlant. Le champion en titre, Mathias Plantive, confirme sa suprématie en remportant la victoire de la catégorie MX1 lors de la première manche du championnat de Madagascar de motocross. La course a eu lieu hier sur le circuit d'Ambohidava, long d'environ 9 km. La piste était boueuse et très glissante en début de matinée, mais elle a progressivement séché au fil de la journée.

Loin devant, Mathias Plantive a franchi la ligne d'arrivée en premier en réalisant 12 tours en 20 minutes, engrangeant ainsi 50 points, soit 25 points pour chaque manche. Il a creusé l'écart dès le quatrième tour sur une distance de 200 mètres, gérant sereinement son avance jusqu'à la fin de la course. La bataille a été rude entre ses deux poursuivants, avec Claudio Tida, champion national en 2018, le talonnant loin derrière. Tida a effectué également 12 tours, totalisant 40 points, soit 20 points pour chaque manche.

Coude à coude

Randy Rakotoarimanana complète le podium avec 32 points, 16 points pour chaque manche. Malgré les tentatives de Randy de doubler Tida, ce dernier a su négocier chaque virage en serrant l'intérieur de l'épingle.

Le public passionné de la discipline, tant de la ville que des villages avoisinants, a pu apprécier le spectacle offert par les pilotes, des plus jeunes aux plus expérimentés. La victoire dans la catégorie MX2 est revenue à Andy Andrianirina, qui a obtenu un cumul de 50 points en réalisant 12 tours. Miaro Razafimahefa est arrivé en deuxième place avec 40 points, suivi de Miadantsoa Razafinarivo à la troisième place avec 30 points. Chez les juniors, Jeremy Rakotoarimanana s'est hissé sur la plus haute marche. Du côté des vétérans 1, Tsirava Razafimahefa, également multiple champion national, a confirmé sa suprématie, tandis que le trophée des vétérans 2 a été remporté par Makboul Tarzan.

%

Les vainqueurs des autres catégories incluent Adolphe Alain Houssen pour les amateurs, Chan Andriana dans la catégorie féminine, Guillaume Tsiranana dans la catégorie 85cc, Louna Ramanantsoa dans la catégorie féminine 65cc, Thomas Ramanantsoa chez les garçons, et Leung Yen Eros dans la catégorie 50cc. Le prochain rendez-vous aura lieu le 4 février sur le circuit d'Antsahadinta.