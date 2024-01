Madagascar: Groupement professionnel - La Confédération du tourisme change de main

Quelques changements interviennent dans le milieu du tourisme. En effet, de nouveaux membres sont élus à la tête du Conseil d'administration de la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM), un groupement professionnel dédié à la promotion du tourisme et de la destination. À commencer par Tojo Razafimahefa, élu à la tête du Conseil d'administration pour un mandat de trois ans. Auparavant, vice-président du CA, il remplace Aina Raveloson qui occupait ce poste depuis 2021. À l'issue d'une Assemblée générale qui s'est tenue la semaine passée, Johann Pless, alors président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, est élu au poste de vice-président, tandis que François Xavier Mayer, Président directeur général du groupe «Princesse Bora Lodge» à Sainte-Marie, occupe le poste de second vice-président de la CTM.

Ainsi, ces changements interviennent comme une suite logique aux activités internes du groupe, intervenant à la fin d'un mandat. Les nouveaux membres du Conseil d'administration vont s'atteler à la promotion du tourisme, comme indiqué dans les attributs du groupement professionnel, mais aussi s'engager dans la relance dans laquelle le secteur privé et les acteurs gouvernementaux s'activent toujours. Les missions du nouveau CA de la Confédération du tourisme se résument également à la collaboration avec l'État et les partenaires techniques et financiers dans le but d'atteindre divers objectifs fixés par la Politique générale de l'État en matière de tourisme.