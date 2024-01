Madagascar: Coupe de Madagascar - Cinquième sacre pour l'Elgeco Plus

L'Elgeco Plus remporte la Coupe de Madagascar 2023, en s'imposant par 2 buts à 1 contre le CFFA, hier, au Stadium By-Pass.

Cinquième titre. La formation de l'Elgeco Plus a conquis la Coupe de Madagascar 2023 en triomphant sur le CFFA par 2 buts à 1 lors d'une finale haletante, hier au Stadium de By-Pass. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa a honoré de sa présence cette grande finale et a remis le trophée à l'équipe victorieuse. La victoire marque la deuxième couronne consécutive pour Elgeco Plus, consolidant son statut de champion après le triomphe de 2022 et les succès précédents en 2013, 2014 et 2018.

Le terrain d'Elgeco Plus Stadium s'est avéré être un avantage majeur, avec l'équipe restant invaincue lors des deux finales nationales consécutives face à des adversaires différents, Fosa Juniors et CFFA. Cependant, les joueurs ont prouvé que la victoire dépendait de leurs efforts sur le terrain, avec un pressing haut dès le début du match qui a mené à un penalty converti par Doddy à la sixième minute. Le coach de l'équipe, Andry Hildecoeur, a salué le travail de ses joueurs, soulignant leur expérience malgré sa récente prise de fonction.

« Nous avons eu des avantages en matière de défense. Tout ce qui s'est déroulé sur le terrain est le fruit du travail acharné, et les joueurs ont appliqué les consignes. Bien que je sois à la tête de l'équipe depuis seulement 2 mois, j'ai apporté mon savoir-faire, en mettant l'accent surtout sur le travail de transition, la tactique offensive et défensive », a-t-il confié. Malgré le but encaissé, le CFFA n'a pas abandonné, égalisant à la 25e minute grâce à Lalaina. Les deux équipes ont maintenu l'équilibre jusqu'à la fin de la première période et ont continué à se défendre après le retour des vestiaires. À la 56e minute, une contre-attaque menée par Liva aurait pu donner l'avantage à Elgeco Plus, mais Doddy n'a pas réussi à conclure.

Coup de sort

Cependant, à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, une contre-attaque rapide dirigée par Jean-Yves a conduit à un but décisif de Dino après que le ballon s'est logé dans la lucarne droite du but gardé par Mika, scellant la victoire pour Elgeco Plus. « L'arbitre n'était vraiment pas à la hauteur de la finale. Nous avons eu des occasions, mais nous n'avons pas pu les concrétiser en raison de la jeunesse des joueurs, qui peuvent être facilement perturbés en raison de la situation sur le terrain », explique Titi Rasoanaivo, coach du CFFA. La victoire a valu à l'équipe championne une récompense de 15 millions d'ariary.