Madagascar: Nouvelles technologies - Partenariat entre Airtel et EMI en faveur des jeunes

Aider les jeunes à découvrir les possibilités offertes par les nouvelles technologies est la vision qu'Airtel Madagascar a accompagnée lors de la célébration des 25 années d'existence de l'EMIT.

Dans le cadre de cette célébration, une délégation d'Airtel Madagascar dirigée par son co-DG par intérim, Heritiana Randrianarison a rencontré le corps enseignant, les représentants des étudiants et de différentes associations à son siège à Fianarantsoa les 15 et 16 janvier.

Forum unique

A l'occasion de la rentrée universitaire et pour marquer les prémices de la célébration, Airtel Madagascar a également tenu une conférence intitulée « Connaître son pourquoi pour un avenir au-delà de l'imagination ». Cette manifestation a constitué un forum unique, permettant à l'équipe d'Airtel de s'immerger dans la dynamique académique de l'ÉMIT et de comprendre la vision et les aspirations de l'institution pour les années à venir.

La rencontre a également été l'occasion pour les membres du corps enseignant de partager leur expertise et leurs perspectives sur les développements technologiques actuels, renforçant ainsi les liens entre l'industrie et l'éducation. « Le secteur des nouvelles technologies offre un éventail d'opportunités professionnelles passionnantes pour ceux qui sont prêts à contribuer à l'évolution de notre monde connecté. Développement de logiciels, analyse de données, ou tout autre domaine, le secteur des nouvelles technologies est un terrain fertile pour cultiver une carrière florissante. Par conséquent, la rapidité des évolutions technologiques nécessite une attitude proactive. Les professionnels des nouvelles technologies doivent être prêts à acquérir de nouvelles compétences pour rester pertinents dans un secteur en constante mutation », a fait savoir Mina Razafimahefa Andriamihaja, DRH auprès d'Airtel Madagascar qui a été l'orateur de la conférence. Des séances de coaching personnalisées ont également été données aux étudiants intéressés.

Excellence académique

Docteur Hasina Rakotonirainy, de l'EMIT, a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration :« Nous sommes ravis de célébrer notre 25ème anniversaire avec Airtel, une entreprise qui partage notre engagement envers l'excellence académique et l'innovation technologique. La rencontre avec le corps enseignant et les associations étudiantes a été très enrichissante, et nous sommes impatients de voir les fruits de cette collaboration dans les projets à venir. »Il est important de souligner que cet accompagnement témoigne de la concrétisation du partenariat établi entre les deux entités.

En tant qu'institution de formation de premier plan, l'École de Management et d'Innovation Technologique de Fianarantsoa a des exigences élevées en termes de qualité de l'enseignement, de recherche scientifique, d'infrastructures et de ressources techniques. La collaboration avec Airtel, une entreprise partageant la même vision du développement, ouvre de nouvelles opportunités stimulantes pour les étudiants et le personnel, en offrant des ressources améliorées pour leur épanouissement académique et professionnel.