Madagascar: Des ministres mis sur la sellette

C'est une équipe gouvernementale condamnée à réussir qui a été formée par le Premier ministre et le président de la République. Va-t-elle atteindre les objectifs qui lui ont été fixés ? En tout cas, la pression qui est sur l'épaule de ses membres est très forte et l'on verra au fil du temps si les résultats accompagnent l'action qu'ils vont mener. La barre a en tout cas été placée très haut et ils vont devoir rendre des comptes très vite.

Des ministres mis sur la sellette

La présentation du nouveau gouvernement s'est faite de manière originale. Il y a eu la prestation de serment de ses membres. Cela avait été fait pour montrer la détermination de l'équipe à oeuvrer pour le bien du pays. Chacun d'entre eux avait été choisi pour sa compétence et pour son intégrité morale. La nouvelle démarche adoptée n'a suscité aucun commentaire de la part de la population qui attend de voir les ministres à l'oeuvre.

Le pouvoir sait que les citoyens veulent des résultats et qu'ils ne se contenteront pas d'explications confuses. Il est, lui, aussi sous pression et c'est peut-être la raison pour laquelle chaque titulaire d'un portefeuille devra présenter son programme lors du conseil des ministres. Il sera donc mis sur la sellette à chaque fois et il sera recadré s'il ne semble pas faire preuve d'efficacité.

On se souvient de l'annonce faite lors du premier mandat du président Andry Rajoelina d'une évaluation des ministres au bout d'un laps de temps déterminé. Cela n'a pas eu lieu et les observateurs n'avaient pas manqué de le rappeler. A présent, le pouvoir a décidé de ne pas tergiverser. Il est face aux nombreuses difficultés que traverse le pays. Il lui faut aller de l'avant. Il doit s'appuyer sur des collaborateurs efficaces. La méthode trouvée, l'interrogation pointilleuse du programme de ces derniers, peut être payante. On le verra à l'épreuve. Mais comme dit une personnalité politique importante : « Ny asa vita no hifampitsarana ».