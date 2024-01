Madagascar: Ramassage d'ordures - La SMA fait face à un problème financier

Problème financier. L'entassement des ordures dans les bacs à ordures ne concerne pas seulement la Société Municipale d'Assainissement (SMA) selon le Colonel Tiana Razafimanahaka, le directeur général de la SMA. Ce dernier qui fait actuellement face à un problème financier dénonce la responsabilité de chacun pour faire fonctionner cette société importante pour la ville d'Antananarivo. « Il est important de savoir que la moitié des impôts sur les propriétés bâties est déversée aux Redevances des Ordures Ménagers (ROM).

Que si les riverains ne paient pas normalement leurs impôts, nous allons toujours manquer de budget pour faire fonctionner les véhicules transportant les ordures », a tenu à expliquer ce directeur. Ce manque de moyen financier impacte l'achat des carburants pour les camions de ramassage d'ordures déployés par la SMA qui a dû faire ce qu'elle a pu avec les seuls moyens qu'elle avait à disposition. En limitant les véhicules en activité.

Quelques quartiers de la capitale sont devenus propres. Les ordures ne s'y entassent plus et que les bacs sont vidés à temps. Mais les ordures ne manquent pas d'augmenter avec la saison des pluies. Des ordures qui passent de 500 tonnes par jour à 700 tonnes et les camions à déployer devraient également augmenter. « Nous attendons aussi l'arrivée des surplus de camions avec le don du Japon pour augmenter le flux des transporteurs d'ordures. Par contre, la dotation de matériel ne suffit pas pour gérer les ordures des riverains. Cela requiert la responsabilité de chacun, que ce soit dans le paiement des impôts ainsi que la diminution des ordures ménagères», a continué le Colonel Tiana Razafimanahaka qui annonce que la SMA enclenche actuellement l'opération coup de poing.

Pour le responsable, la tâche est commune. Et lui de continuer que l'opération coup de poing n'est qu'une solution temporaire. Une action qui devrait être entreprise par chaque ménage et qui consiste à mieux gérer les ordures ménagères, une solution pour en limiter le nombre produites par tous. « Il faut entamer le triage et ne jeter que les ordures qui ne peuvent plus être réutilisées ou recyclées pour limiter le taux des ordures à ramasser chaque jour», recommande-t-il.