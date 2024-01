Madagascar: Parti politique - L'ADN forme ses chefs de file régionaux

Le parti ADN du ministre Edgard Razafindravahy entame sa rentrée politique. Pour cela, le parti a organisé, la semaine dernière, une formation pour ses chefs de file régionaux.

Refondation à la base. Telle est l'ambition première du parti Arche de la nation (ADN). C'est dans cette optique que le parti a organisé, la semaine dernière, une rencontre ponctuée de formation de ses chefs de file régionaux en guise de rentrée politique pour cette nouvelle année. Formation chapeautée par le chef de file national du parti, Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du commerce, le secrétaire général Serge Andrianjava ainsi que quelques têtes pensantes du parti. Lors de sa prise de parole, le secrétaire général a insisté sur le fait que la formation a lieu car le parti se soucie de l'effectivité des trois piliers de la Politique générale de l'État instaurée par le président de la République. L'ADN se veut en même temps être l'instigateur du changement positif de la pratique politique dans le pays laquelle, selon toujours le secrétaire général, doit être centrée sur le capital humain car en plus d'être la réelle solution pour les maux du pays, il figure dans la liste des priorités du président Andry Rajoelina.

Lors de cette rencontre, il a été rappelé aux chefs de file régionaux ce qu'est la bonne pratique politique consistant à la Refondation qui se trouve être le leitmotiv de l'ADN depuis sa création. Afin de pouvoir établir cette Refondation, le parti se base surtout sur le capital humain et les relations harmonieuses entre les hommes dans le but de pouvoir identifier les besoins réels de la population et d'y apporter les solutions adéquates. D'où l'importance du rôle des chefs de file locaux qui sont au plus près du peuple et qui doivent rapporter au parti les attentes de la population. «Souvent, la refondation n'est qu'une promesse en l'air des partis politiques. Mais l'ADN tient à l'appliquer réellement avec des descentes fréquentes sur le terrain car le développement du pays doit provenir des idées reçues au sein de la société.» Ce sont les mots de Rina Rasoava, membre du bureau politique du parti pour déclarer la volonté de l'ADN de participer au processus de développement du pays.

Fédéralisme «sahaza»

«Savoir, savoir faire, faire savoir et faire.» Tel est le message que le chef de file national, Edgard Razafindravahy, a martelé aux chefs de file régionaux à l'issue de la formation afin de devenir des piliers pour le développement du pays tant au niveau local que national.

Serge Andrianjava a expliqué que le développement doit provenir de la base pour pouvoir être pérenne et durable. D'où l'initiative de l'Arche de la nation d'élaborer le Fédéralisme sahaza. «Loin de nous l'idée de diviser le peuple malgache, le but du Fédéralisme sahaza est que chaque région, district, commune ou même fokontany sache ce qui pourrait être le moteur du développement de sa collectivité, et l'appliquer par la suite», a expliqué le secrétaire général de l'ADN.

La refondation à la base se trouve aussi être un moyen plus facile de procéder à l'industrialisation du pays car la quasi-totalité des régions a des potentiels industriels non négligeables, c'est la genèse de l'initiative du ministre chargé de l'Industrialisation et du commerce d'élaborer le «One district, one factory» afin que chaque district possède une industrie propre permettant aux coopératives de jouir des potentialités de leurs collectivités. À noter que les coopératives sont composées de paysans et de producteurs locaux qui sont depuis longtemps laissés pour compte et à la merci des gros investisseurs.

En tant que parti politique actif, l'ADN se dit prêt pour les prochaines échéances électorales dont les communales et les législatives qui sont prévues se tenir cette année. Lors de son allocution, le chef de file national a insisté sur le fait que ceux qui seront les candidats du parti devront être en tout temps redevables aux électeurs. D'après lui, ils devront aussi être des modèles pour la population. Serge Andrianjava, de son côté, a déclaré que les aspirants candidats du parti ADN aux élections de proximité devront être en adéquation avec les aspirations du pouvoir en place car le parti fait partie des collaborateurs des gouvernants actuels.

Afin d'acter l'idéologie du parti, un livre est sorti pour retranscrire les aspirations populaires recueillies à travers les tournées politiques menées par le chef de file national et son équipe depuis plusieurs années. Tournées qui ont permis d'établir les lignes directrices de l'industrialisation du pays avec les «Taninketsa indostrialy».

Pour rappel, l'élaboration de la politique industrielle basée sur la construction d'usines pour chaque district est inédite dans l'histoire du pays avec plusieurs dizaines de machines de transformation qui ont été mises à disposition des districts avec déjà des résultats probants alors que le ministre de l'Industrialisation et du commerce n'a été nommé qu'au milieu du premier quinquennat du président Andry Rajoelina. Avec sa reconduction dans la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Christian Ntsay, la continuité des projets déjà entrepris est sûre.