Afrique: CAN 2023/Sébastien Desabre (Coach de la RDC) - « Ma connaissance du football égyptien nous a aidé »

Sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre était visiblement heureux au moment de répondre aux questions des journalistes après la qualification des Léopards pour les quarts de finale de la CAN 2023. Occasion pour le technicien français de revenir sur les facteurs qui ont milité en faveur de la qualification de son équipe, et comment elle a pu sortir du piège égyptien. C'était au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à San Pedro.

Coach, quels sont vos sentiments après cette qualification de votre équipe ?

Je suis très fier de mes joueurs. On avait mis en place une stratégie pour contenir cette équipe mais on jouait trop bas en première période. J'ai changé après et on a été mieux dans le jeu. On a souffert mais je crois que l'Egypte aussi. Sûrement que ma connaissance du football égyptien nous a aidé. C'est une bonne équipe mais on a été meilleurs aujourd'hui. Mentalement, je crois qu'on a été très forts. Maintenant on va tenter de bien récupérer puis on va prendre match par match à commencer par la Guinée notre prochain adversaire.

Cette victoire n'a pas été facile pour la RDC coach. Est-ce que vous avez eu des moments de doute ?

L'Egypte fait partie du top 5 africain, je connais mon équipe, je sais qu'elle peut rivaliser. On a montré qu'on pouvait rivaliser avec cette équipe. Cela s'est joué sur des détails. Maintenant, on va pouvoir récupérer et voir pour la suite. C'est le travail qui paye aujourd'hui, tout simplement. C'est vrai qu'on a joué en supériorité numérique durant les prolongations mais le plus important est là.

Coach, maintenant que vous avez éliminé un des plus grands pays de football du continent, est-ce que vos ambitions vont grandir dans cette compétition ?

J'ai toujours dit qu'on était les challengers dans cette équipe, on aura un match contre la Guinée, qui a un très bon potentiel offensif. Nous allons faire en sorte de bien récupérer. Je dirai que nos ambitions sont grandes, on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. On connait nos forces et nos faiblesses, mais quand on voit la détermination de nos vaillants soldats, il y a de quoi être optimiste.

On a senti vos joueurs apprêtés mentalement. Sur le banc vous étiez dos à dos avec l'Egypte et vous ne leur avez laissé aucun répit et vous avez su gérer la pression que l'adversaire peut mettre aussi sur le banc, parfaitement. Et jusqu'au bout, vos joueurs ont tenu la dragée haute à l'Egypte jusqu'au tirs au but. Est-ce que c'est le mental qui a fait gagner votre équipe ?

Oui ça en fait partie, et il faut aussi bien connaître l'Egypte qui reste une équipe de haut niveau avec de la qualité dans tous les compartiments et de la qualité sur le plan mental. Nous mentalement on est en pleine confiance parce qu'on est très soudé, on fait tous ensemble et ça travail très bien. Ce que je retiens aujourd'hui est qu'on a marqué le premier et même si l'Egypte a égalisé, on est resté très sereins tout en ayant de la confiance en notre jeu.