Afrique: CAN 2023/Rui Vitoria (Coach de l'Egypte) - « Nous réfléchirons avant toute décision »

Rui Vitoria, le sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, a décidé de son avenir après l'élimination des Pharaons de la CAN 2023.

L'Égypte a fait ses adieux à la CAN dès les huitièmes de finale après avoir perdu contre la RD Congo aux tirs au but avec un score de 8-7.

Interrogé en conférence de presse sur son avenir avec l'Egypte, Vitoria a déclaré: « Ce n'est pas le moment des décisions hâtives, nous réfléchirons avant toute décision », a-t-il fait savoir. « Ce n'est pas la fin, nous ne nous attendions pas à la défaite, la malchance a été la raison pour laquelle l'Egypte a perdu contre la République démocratique du Congo« , a ajouté le coach des Pharaons.

Pour Rui Vitoria, les joueurs étaient très bons et c'est le football qui a décidé avec ses moments heureux et ses moments tristes.

« Nous avons préparé cette équipe pour le Championnat d'Afrique, mais il y a des moments où vous faites de votre mieux et le résultat n'est pas celui que vous attendiez, nous devons nous concentrer sur nos objectifs futurs », a-t-il déclaré.

A la question de savoir si l'équipe nationale égyptienne allait perdre son statut d'équipe la plus couronnée de la Coupe d'Afrique des nations, il a répondu: « On ne peut pas être comme ça, l'histoire prouve que l'Egypte est une très grande équipe mais elle a subi de nombreux changements. Nous devons établir les règles et être meilleurs la prochaine fois », a-t-il conclu.

Le temps réglementaire et les prolongations du match se sont soldés par un nul avec un but pour chaque équipe avant que la République démocratique du Congo ne gagne aux tirs au but, éliminant les Pharaons de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour les quarts de finale pour affronter la Guinée.

« Ce n'était pas ce qu'on avait prévu. On a affronté un adversaire difficile. Chaque équipe a eu son temps fort et faible. Nous sommes très tristes. On avait beaucoup travaillé pour aller loin dans la compétition. Après il y a eu la séance des tirs et ce n'était pas notre jour. En football, il y a de bons moments et aussi des mauvais. Une partie de la responsabilité est mienne. On va continuer par travailler avec cette équipe tant que je serai là », a conclu Rui Vitoria.