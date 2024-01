Madagascar: Football / Coupe de Madagascar - Elgeco Plus décroche sa cinquième étoile

Le club tenant du titre, Elgeco Plus, rajoute une cinquième couronne dans son palmarès en battant CFFA en finale de la Coupe de Madagascar hier au By Pass.

Et de cinq. Elgeco Plus conserve son titre et arrache sa cinquième étoile (2013, 2014, 2017, 2022, 2023). Ce club a ainsi remporté le trophée, le chèque géant de 15 millions d'ariary, ainsi qu'un autre d'une valeur de 2 millions d'ariary. Sur sa pelouse, l'équipe du By Pass a défait par 2 buts à 1 le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA) hier en finale de la Coupe de Madagascar version 2023. Le club finaliste a également reçu la même subvention de 2 millions.

Les deux équipes ont été dos à dos et se sont séparées sur le score de un partout à la pause. Doddy ouvre la marque et s'est offert le premier but sur penalty (6e), après une faute du défenseur du CFFA, Rova sur Jean Yves, dans la surface. Les occasions s'enchaînent pour Elgeco Plus. L'ancien attaquant du Fosa Juniors FC, Jean Yves, rate à deux reprises le but du KO, seul face au gardien de but Mika (17e) puis servi par Nest, et il a envoyé la balle en demi-volée hors cadre (19e). Le Barea Chan, Lalaina, s'offre le but de l'égalisation, une passe bien dosée venant de Fabrice qui a pu éliminer le dernier défenseur (25e). Nina s'est jeté dans la bonne direction mais n'a pas réussi à dégager la balle. Dans la surface, le même Fabrice rate un but tout-fait, le ballon s'est glissé à côté du poteau droit (39e).

Expérience

Le club hôte a dominé la situation au retour des vestiaires. Liva élimine Urgino et Doddy n'a pas assuré le dernier geste seul face à Mika (57e). Servi par Jean Yves, Zola temporise dans la surface et perd son duel face à Urgino (69e). Et le puissant tir de Jean Yves du pied gauche a frôlé le poteau (73e).

Le but de la victoire de l'Elgeco Plus a été l'oeuvre de Dinho. Juste à la limite de la surface, il a mis la balle en pleine lucarne (85e). « La finale a été très disputée. Les deux équipes se connaissent bien et se rencontrent souvent à l'OPL, mais nous avons été chanceux d'avoir marqué le but de la victoire », a mentionné Ardino Raveloarisaona alias Dinho. « Nos atouts résident dans l'expérience des joueurs. C'est le fruit de nos travaux tactiques », se réjouit le coach de l'Elgeco Plus, Andry Hildecoeur.

Le coach du CFFA, Titi Rasoanaivo, a de son côté souligné que « les arbitres n'étaient pas à la hauteur. Beaucoup de fautes n'ont pas été sifflées, ce qui a perturbé mentalement nos joueurs». Le président de la ligue d'Analamanga a quant à lui mentionné « je félicite Elgeco Plus, un club d'Analamanga, mais je pose la question à la fédération, pourquoi aligner des arbitres nationaux alors que nous avons des arbitres internationaux pour officier une telle finale... ».

Lors de cette finale, Jean Yves Razafindrakoto a été élu meilleur joueur. Le trophée du meilleur buteur a été décerné à Tony Andriamamonjy de l'US Pro avec cinq réalisations. Le trophée du meilleur gardien de but a été remis au capitaine de l'Elgeco Plus, Nina Rakotoasimbola, et celui du meilleur coach à Andry Hildecoeur du club champion, à la tête de l'équipe depuis le Grand Tournoi d'Antananarivo. Ces derniers ont reçu chacun un chèque de un million chacun. Elgeco Plus représentera donc le pays à la prochaine coupe de la CAF.