Madagascar: Industrialisation - La vitesse de pointe enclenchée

La concrétisation du projet « Pépinières industrielles » a franchi un nouveau pas la semaine passée. Deux usines ont été installées dans le Vakinankaratra.

Le tour de Madagascar en cent jours. Comme le président de la République Andry Rajoelina l'a souligné, les ministres du nouveau gouvernement doivent faire leurs preuves en cent jours. Autrement dit pendant la période de grâce généralement accordée à un nouveau président avant de le juger.

Le ministre de l'Industrialisation et du commerce, Edgard Razafindravahy était ainsi à pied d'oeuvre dans le Vakinankaratra pour continuer la mise en place des Pépinières industrielles. Un projet cher au président de la République pour accélérer l'industrialisation, un des trois axes du développement qu'il a définis. Ainsi, si le projet visait jusqu'ici les districts, désormais il s'agit d'aller vers les communes selon les consignes du Président. Deux unités industrielles ont été installées dans la région du Vakinankaratra en une journée la semaine passée. La première a eu pour cadre la ville d'Antsirabe. Une unité de transformation de pomme en cidre a été remise. Une unité qui arrive à point nommé dans la ville première productrice de pomme du pays. Antsirabe et ses environs produisent 10.000 tonnes de pomme par an.

Opportunité

On sait que toute cette production a du mal à s'écouler sur le marché local et finit par pourrir. Raison pour laquelle les producteurs sont contraints de vendre à vil prix. Cette unité peut absorber une grande partie de cette production avec une capacité de traitement de 3 tonnes de pommes par jour.

Cette tournée dans le Vakinankaratra a été mise à profit par le ministre Edgard Razafindravahy pour voir la situation des paysans producteurs à Andranomanelatra et ses alentours. Une concrétisation de la consigne du président de la République d'aller au contact direct de la population à la base. Une rencontre édifiante qui a permis au ministre d'écouter et d'entendre les conditions dans lesquelles les producteurs vivent partout où il est passé. Les intermédiaires réduisent leur marge bénéficiaire. Un panier de 25 kg est cédé à 15.000 ariary. Une situation lamentable à laquelle le ministre Razafindravahy a apporté une solution sur le champ. Il a donné des astuces aux producteurs pour éviter les pertes et mieux gérer leur revenu. Il a parlé en toute connaissance de cause pour avoir été dans sa vie à la fois producteur et entrepreneur.

À Betafo une usine de transformation de pomme de terre a été remise aux autorités locales. Là aussi il s'agit d'une opportunité bien sentie pour un district qui produit 30.000 tonnes de pommes de terre par an. Les chips constituent une alternative appropriée pour éviter les pertes.

La mise en place des pépinières industrielles entamée l'année dernière continue ainsi sans relâche pour gagner les défis de l'industrialisation et concrétiser le Velirano numéro 8 du président de la République. Plus d'une vingtaine d'unités industrielles ont été installées depuis un an dans les communes et districts. Elles concernent divers produits comme l'arachide, la tomate, la pomme de terre, la pomme...L'objectif est de satisfaire les besoins locaux et réduire les importations.