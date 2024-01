Algérie: APN - Merabi présente la stratégie du secteur de la formation professionnelle devant la commission spécialisée

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a présenté, dimanche, devant la Commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Formation professionnelle à l'Assemblée populaire nationale (APN), la stratégie et les perspectives de son secteur.

Lors de la séance qui s'est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre a évoqué les principaux axes de la stratégie et les perspectives de son secteur, notamment ceux ayant trait à la qualité de formation, le renforcement de l'aspect technique et technologique, le lien entre la formation et les exigences du secteur économique, et la numérisation et la modernisation du secteur.

Il s'agit, également, de l'adoption du projet de jumelage pédagogique entre les établissements de formation, le renforcement de la numérisation et les TIC en matière de gestion, a-t-il poursuivi. Pour ce faire, le ministre a insisté sur le lancement de nouvelles plateformes à l'image de celles liées à l'atelier pédagogique et aux données d'apprentissage avec la généralisation et l'adoption de l'approche par compétences en tant que nouvelle stratégie à même de garantir lune formation efficace.

Rappelant les mesures prises concernant la modernisation des outils de gestion technique et pédagogique dans la formation professionnelle, M. Merabi a souligné la nouvelle stratégie adoptée depuis le début 2023 par son secteur qui consiste en l'actualisation du contenu pédagogique et l'accompagnement des formateurs.

%

Evoquant les mesures prises pour la promotion de l'innovation au niveau des établissements de la formation professionnelle, le ministre a mis en avant les efforts du secteur à l'effet de développer le mode de formation par apprentissage, en sus de la contribution à la promotion de l'entrepreneuriat.

Dans ce sillage, M. Merabi a mis en exergue les campagnes d'orientation organisées par les directions locales de la formation professionnelle au profit des jeunes en vue de les encourager à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, rappelant la création de la maison de l'accompagnement et de l'insertion au niveau de ces directions pour accompagner les jeunes diplômés de la formation professionnelle et les orienter vers les dispositifs d'aide à l'emploi en vue de réaliser leurs projets.