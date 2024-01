Madagascar: Basketball Projet « de la rue ver l'or » - La relève féminine se prépare

Dans le cadre de la préparation des JO de Paris 2024, la Fédération malgache de basketball en collaboration avec l'ambassade de France organise un peu partout dans la capitale de différentes ligues régionales des tournois de basketball 3x3 pour les filles de la catégorie U23. L'objectif est de sélectionner et de former des coordinateurs régionaux 3x3 pour chaque ligue, organiser des tournois régionaux dans la catégorie féminine U23 et surtout sélectionner et former des jeunes filles à potentiel pour l'équipe nationale U23.

Ce tournoi de basketball appelé « le projet 3x3 de la rue... vers l'or » sert de tremplin pour détecter la relève de la discipline à Madagascar. « C'est une discipline qui correspond à la morphologie des joueuses malgaches mais de préférence, il faut voir dès maintenant les jeunes filles qui ont le gabarit de plus de 1,70m car le basketball moderne va de pair avec la grande taille qui est un point faible du basketball malgache », confie Sendra Nambinintsoa mère d'une joueuse de basketball.

Belle opportunité

Ce projet de 3x3 de la rue vers l'or suit quatre étapes distinctes. La phase 1 sert à désigner des coordinateurs régionaux s'étalant du 20 décembre au 5 janvier. La phase 2 consiste à former les coordinateurs régionaux du 6 au 21 janvier. La phase 3 réservée aux tournois de qualification régionale jouée du 22 janvier au 11 février. La quatrième phase, la dernière mais qui revêt une importance capitale est dédiée au camp national de formation et de sélection des futures pensionnaires de l'équipe nationale Ankoay fille U23. Elle aura lieu à Antananarivo au Palais des sports de Mahamasina du 16 au 18 février prochain.

Selon Mihary Randriana, membre de la fédération malgache du basketball et responsable du basketball 3x3, « c'est une belle opportunité pour la promotion des jeunes filles en basketball 3x3 et surtout en préparation des Jeux africains d'Accra. Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de la FMBB avec l'ambassade de France en préparation des J.O. de Paris 2024 ».