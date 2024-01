Madagascar: Musique. - Quatuor Squad prépare une tournée national

Le Quatuor Squad a conclu avec succès sa tournée européenne et est maintenant de retour à Madagascar, préparant le terrain pour une tournée nationale. Pendant son périple en Europe, le groupe a enchanté plusieurs villes telles que Paris, Grenoble, Belgique, Francfort, Munich et Berlin, partageant la richesse de la musique malgache dans divers lieux, des églises et autres.

« Nous avons reçu des retours positifs et attiré une diversité de public, incluant à la fois des diasporas et des personnes nous découvrant pour la première fois. Des échanges enrichissants ont eu lieu avec des enseignants de musique étrangers, des compatriotes tels que Eric Manana, des festivaliers et des organisateurs de concours », souligne un membre du groupe.

À présent, Quatuor Squad se concentre sur une tournée nationale tout en envisageant de nouvelles aventures internationales. L'ouverture du groupe à une collaboration avec des partenaires du monde entier souligne son ambition de propager la musique malgache à l'échelle mondiale. « Nous travaillons avec tous ceux qui veulent collaborer avec nous », conclut le représentant, laissant entrevoir des horizons prometteurs pour le Quatuor Squad.