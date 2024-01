Ile Maurice: Des poteaux tombent sur un travailleur étranger qui décède

Un homme, âgé de 36 ans, a rendu son dernier souffle le 26 janvier alors qu'il était admis à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis. Le trentenaire était hospitalisé depuis le 23 janvier à la suite d'un accident du travail.

Le superviseur de la victime, employée dans une usine qui fournit des solutions de clôture pour les propriétés résidentielles et commerciales, a expliqué à la police que le défunt travaillait avec lui et un autre travailleur étranger. Ils chargeaient un conteneur de poteaux métalliques. À un certain moment, plusieurs poteaux lui sont accidentellement tombés dessus. L'ouvrier a été blessé au ventre et au tibia, et a été conduit à l'hôpital Dr Jeetoo pour des soins. Il a succombé à ses blessures le 26 janvier. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué la cause de sa mort à une péritonite aiguë.