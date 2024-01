Afrique de l'Ouest: Assemblée générale de la Fanaf - La Mauritanie accueille la 48ème édition du 18 au 22 février 2024

Les acteurs du secteur des assurances prennent rendez-vous à Nouakchott en Mauritanie pour sur le thème principal qui : « L'assurance au service du développement économique et social de l'Afrique ».

En effet, le président de la Fanaf César Ekomie Afene indique en ce sens que le « développement économique et social de l'Afrique est un défi majeur pour tous nos gouvernants et l'espoir d'un mieux-être pour les peuples ».

C'est à ce titre, dit-il, que l'atteinte des objectifs de développement suppose de repenser les fondamentaux de la gouvernance de nos organisations pour proposer des solutions novatrices aptes à relever le niveau du bien-être de nos populations.

« Dans cet élan, comment l'assurance peut-elle jouer son rôle de vecteur du développement économique et social du continent ? C'est ce thème qui constituera le fil conducteur des journées scientifiques au cours de la 48ème Assemblée Générale de la Fanaf qui se tiendra du 18 au 22 février 2024 à Nouakchott en Mauritanie », confie le président de la Fanaf.

A l'en croire, repositionner davantage l'assurance au cœur du développement économique et social de l'Afrique, c'est véritablement faire le pari de la responsabilité des acteurs de l'industrie africaine des assurances à imaginer des solutions assurantielles nouvelles qui portent entièrement nos économies.

Par ailleurs, le président de l'Association professionnelle des assureurs de Mauritanie (Apam) manifeste toute sa joie pour le choix porté sur son pays pour abriter la 48ème assemblée générale de la Fanaf. « Les mots me manquent pour exprimer l'honneur et la joie pour vous accueillir enfin dans votre second pays la Mauritanie », dit Haimoude Bechir KEMAL

De nos jours, dit-il, plusieurs facteurs restent encourageants quant aux perspectives du marché mauritanien des assurances pour générer des primes importantes avec la couverture des installations et l'exploitation du pétrole, du gaz, des matériaux précieux, les globales banques et les assurances maritimes (Corps navire et Transport des facultés maritimes) dans un pays qui dispose de côtes des plus poissonneuses du monde (près de 800 Km.)

M. Haimoude Bechir KEMAL soutient que leur ambition pour le rendez-vous de Nouakchott est d'assurer au monde de l'assurance africaine et au-delà, l'occasion de trouver de nouvelles opportunités.