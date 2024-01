Congo-Kinshasa: Sous la coordination Jonas Mukamba et Elysée Bokumwana

RDC: les FPAU contestent certains résultats des législatifs Nationaux et Provinciaux tels que publiés par la CENILes FPAU, réunis ce Samedi 27 Janvier 2024 au Quartier Général des FPAU autour de l'Honorable Jonas Mukamba Kadiata Nzemba et l'Honorable Elysée Bokumwana Maposo, respectivement, Patriarche et Coordonnateur Général des FPAU, pour évaluer le Processus électoral et ses conséquences au sein de notre famille politique. Après examen minutieux des différentes décisions publiées par la CENI concernant les élus Nationaux, Provinciaux et Municipaux, en ne proclamant que Quatre (4) élus Nationaux ainsi que sept (7) élus Provinciaux à travers la République. Nous, les Forces Politiques Alliées à l'UDPS déclarons ce qui suit :

Déclaration Politique de la Coordination Nationale du Regroupement Forces Politiques Alliées à l'UDPS/Tshisekedi

Nous, présidents des Partis Politiques, Associations et personnalités, membres de la Coordination Nationale du regroupement Forces Politiques Alliées à l'UDPS / TSHISEKEDI, en abrégé FPAU, réunis ce Samedi 27 Janvier 2024 au Quartier Général des FPAU autour de l'Honorable Jonas Mukamba Kadiata Nzemba et l'Honorable Elysée Bokumwana Maposo, respectivement, Patriarche et Coordonnateur Général des FPAU, pour évaluer le Processus électoral et ses conséquences au sein de notre famille politique. Apres examen minutieux des différentes décisions publiées par la CENI concernant les élus Nationaux, Provinciaux et Municipaux, en ne proclamant que Quatre (4) élus Nationaux ainsi que sept (7) élus Provinciaux à travers la République. Nous, les Forces Politiques Alliées à l'UDPS déclarons ce qui suit :

1. Contestons certains résultats des législatifs Nationaux et Provinciaux tels que publiés par la CENI, car n'exprimant pas la vraie volonté du souverain primaire qui avait pourtant témoigné sa confiance à nos élus selon que les prouvent les adhésions populaires pendant la campagne électorale dans l'ensemble du territoire national et mieux encore les Procès-verbaux et fiches électorales émanant de la CENI mettant après simples calculs nos listes en tête de beaucoup de circonscriptions ;

2. Avons décidé de saisir les cours et tribunaux compétents en contentieux électoral afin que non seulement nos élus non proclamés par la CENI soient rétablis dans leur droit, mais aussi, la volonté du souverain primaire exprimée en faveur de notre regroupement puisse être respectée ;

3. Recommandons vivement, à la plus haute cour, gardienne de la justice et de l'équité républicaines de bien vouloir examiner nos recours en vue de nous rétablir dans nos droits fondamentaux ;

4. Exprimons notre adhésion à la vision du Chef de l'Etat pour la réussite sans faille de son 2ème mandat à qui nous apportons nos élus Nationaux et Provinciaux pour la constitution d'une véritable majorité parlementaire à tous les niveaux ;

5. Réaffirmons par ailleurs, notre indéfectible attachement au Regroupement à travers sa Direction incarnée par le Patriarche Jonas MUKAMBA et le Coordonnateur Général Elysée BOKUMWANA MAPOSO à qui nous exprimons nos sincères remerciements pour tous les efforts consentis au cours de ce processus électoral en faveur du regroupement.

Fait à Kinshasa, le 27 janvier 2024