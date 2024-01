Congo-Kinshasa: Réussite du deuxième mandat de Félix Tshisekedi

Union Sacrée : le PCR crée la panique, Jean-Lucien Bussa parle de la nécessité de casser l'immobilisme !

Jean-Lucien Bussa, Vital Kamerhe, Tony Kanku Shiku et Julien Paluku lors du lancement du Pacte pour un Congo Retrouvé

*"Juste après l'Udps qui a plus ou moins 150 Députés Nationaux, le Pacte pour un Congo Retrouvé, la toute nouvelle plateforme créée sous la férule de Tony Kanku Shiku et Vital Kamerhe, se place en deuxième position, avec ses 101 Députés Nationaux obtenus après les empoignades électorales du 20 décembre 2023. Après le décompte des voix, c'est l'AAB, la plateforme de Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, l'actuel Premier Ministre, qui dispose, par ailleurs, de plus ou moins 70 à 80 Députés Nationaux.

Au simple calcul, l'Udps, le PCR et l'AAB, à eux tous seuls, ont plus de trois cents Députés sur un Parlement de 477 sièges répartis à l'échelle nationale, à l'exception de Kwamouth, Masisi et Rutshuru encore sous l'emprise des groupes armés instrumentalisés par le Rwanda. D'où, les autres forces politiques oscillant autour de Bemba Jean-Pierre, Modeste Bahati et Christophe Mboso N'kodia Pwanga, y compris celles de l'Opposition constellée autour de Katumbi et consorts, n'auraient qu'une centaine des Députés Nationaux restants. Aujourd'hui, la nouvelle Majorité a donc changé des mains et que, désormais, un nouveau leadership s'impose sur l'échiquier politique national. Avant les élections ne doit pas être la même chose qu'après les élections du 20 décembre 2023.

Décidément, tout doit changer, tout doit bouger, s'il faut espérer mener à bon port le deuxième mandat du Président de la République et réussir le pari de l'innovation, de la créativité et, surtout, de l'amélioration du vécu quotidien des populations grâce à la mise en mouvement de nouvelles politiques publiques", explique à ce sujet, M. Jean-Lucien Bussa Tongba, Leader du CDER et de la CODE, lui aussi, une des grandes figures de ce Pacte pour un Congo Retrouvé.

Objectifs visés

Mettre une croix sur l'immobilisme et le dilettantisme déconcertants au sein de l'Union sacrée. Freiner l'élan irrédentiste de la dérive hégémonique d'un groupe de partis politiques devenus, au fil des jours, comme des potentats au sein de cette même Union sacrée. Et, puis, sortir Félix Tshisekedi, le Président aujourd'hui réélu et investi, du chantage de l'actuel Présidium autant qu'il était temps, après les élections du 20 décembre 2023, de favoriser la lisibilité des forces qui constituent la nouvelle Majorité et faire bouger les lignes, au regard des résultats concrets engrangés.

Leader visionnaire et participatif

A la création du Pacte pour un Congo retrouvé, ses principaux sociétaires dont Tony Kanku Shiku, Vital Kamerhe, Jean-Lucien Bussa Tongba, Julien Paluku, Kin-kiey Tryphon, Laurent Batumona et tant d'autres voudraient ainsi s'ériger en une plate prônant un leadership visionnaire et participatif.

C'est une équipe constituée, en effet, des politiques réformateurs, pragmatiques et hommes de terrain.

Visiblement, ils s'organisent comme instance des propositions concrètes et s'apprêtent à affronter, ensemble, les prochaines échéances politiques de très court terme, à savoir, les élections des Sénateurs, des Gouverneurs et de leurs adjoints, relever le défi de la constitution des Groupes parlementaires agissants et de la participation accrue aux Commissions permanentes au sein de deux chambres du Parlement congolais.