Ile Maurice: Le professeur Ramma table sur la pensée critique

Le professeur Yashwantrao Ramma du Mauritius Institute of Eduction (MIE) oeuvre en faveur du développement de la pensée critique chez les étudiants mauriciens.

Doyen de la Faculté des Sciences et des Mathématiques à l'Institut de Pédagogie de Maurice, le Pr Ramma explique dans un document publié par le MIE comment il est important de promouvoir la curiosité intellectuelle chez les étudiants. Il faudrait leur proposer des défis, les inciter à se poser des questions et leur demander d'explorer de nouveaux domaines.

Le document destiné à toutes les institutions éducatives de Maurice est intitulé Critical Thinking in Teaching & Learning. Le Pr Ramma a dirigé une équipe de chercheurs qui comprend aussi les Drs Ajeevsingh Bholoa, Khemanan Moheeputh et Shakeel Atchia de la Faculté des Sciences. Les autres collaborateurs ont été Suryakanti Anu Fulena, Brinda Booputh et Deewakarsingh Authelsingh. Des institutions en Inde ont aussi participé aux recherches menant à la rédaction du document du Dr Ramma. «By integrating the concepts and strategies presented in this booklet, educators can empower students to think critically, analyse information, evaluate arguments and generate indeendent and innovative ideas», explique le Dr Ramma dans le document qui contient plusieurs scénarios où les étudiants sont appelés à se livrer à la pensée critique.

Le Dr Ramma évoqué par ailleurs les célébrations relatives aux 50 ans du MIE. Il annonce dans ce contexte la tenue d'ateliers de travail dans des institutions éducatives de même que d'autres publications sur la pensée critique.