Tunisie: Nouvelles technologies - Ce que promet l'IA générative à l'entreprise

Qu'elle soit appliquée dans le domaine du marketing ou dans la gestion des ressources humaines, l'intelligence artificielle est d'une aide précieuse pour les dirigeants d'entreprise. Elle est devenue, aujourd'hui, une alliée incontournable de chaque entreprise qui veut croître et se développer.

Lorsqu'il s'agit de nouvelles technologies, on ne peut pas faire marche arrière. Alors autant en profiter, pour faire gagner à l'entreprise du temps et de l'argent. C'est ce qu'ont souligné, en somme, des spécialistes, lors d'une conférence-débat récemment organisée par Tabc sur le thème « L'IA générative au service de la prospection et du développement des échanges commerciaux en Afrique ».

Selon Mohamed Touati, informaticien et cofondateur de « DeepBrain » (un établissement d'e-learning), il faut distinguer deux types d'IA, la générative et la descriptive. Il explique, dans ce contexte, que l'IA générative --la technologie la plus moderne -- est capable de synthétiser de la data à partir de données générées par l'homme ou par la machine.

Pour faire simple, une entreprise peut s'en servir pour créer, par exemple, des vidéos publicitaires ciblées, pour générer des signatures électroniques ou même mener des entretiens d'embauche. En d'autres termes, l'IA générative permet à l'entreprise de gagner beaucoup de temps.

Et comme dans le monde des affaires, le temps c'est de l'argent, elle permet d'optimiser les dépenses. « Les entrepreneurs et les managers doivent réfléchir à ces outils basés sur l'IA, car ils leur permettent de rester à jour et de gagner en performance », a affirmé de son côté Sara Lamine, spécialiste en marketing et fondatrice de « Convergen ».

Bien que cette nouvelle technologie ne vienne pas, selon ses dires, remplacer le marketer, l'IA est, toutefois, devenue un partenaire dans sa mission qui consiste à promouvoir l'image de marque de l'entreprise.

A titre d'exemple, cette nouvelle technologie peut aider l'entreprise à améliorer le référencement de son site web ou à analyser des données et créer, à partir de ce qui a été généré, un contenu visuel et contextuel, d'une manière rapide et efficace.

L'IA, ce gestionnaire de stock irréprochable

Dans le domaine de la distribution pharmaceutique, l'IA générative peut, aussi, faire des miracles. Razi Miliani, vice-président de l'association africaine des distributeurs pharmaceutiques, explique, en ce sens, que l'IA peut s'arroger le rôle d'expert en bonnes pratiques de distribution pharmaceutique, une spécialité plutôt rare.

Ainsi, elle peut analyser une photo d'un entrepôt de stockage de médicaments, pour, par la suite, émettre les recommandations à suivre permettant d'optimiser l'espace de stockage et les flux des médicaments. « Dans la distribution pharmaceutique, notre principal challenge est de savoir comment avoir le bon médicament, au bon endroit en quantité appropriée et au moment opportun. Cette analyse de données nous aide beaucoup et nous facilite la tâche pour bien nous approvisionner en produits pharmaceutiques », a précisé Miliani. Encore faut-il accepter cette technologie annonciatrice de grands changements qui impactent non seulement le fonctionnement de l'entreprise mais aussi son organisation.

Car, il peut y avoir de la résistance au changement. « L'entreprise doit commencer à utiliser cette IA générative au quotidien parce qu'aujourd'hui, si elle ne l'adopte pas, elle va perdre en compétitivité ! Le premier challenge est, donc, d'intégrer cette technologie dans les pratiques et les systèmes des entreprises. Et là il y a plusieurs obstacles à surmonter : il y a la résistance au changement, le manque d'information, le manque de curiosité et de créativité des collaborateurs ou de certains chefs d'entreprise», a-t-il précisé.

Prospecter les nouveaux marchés en se servant de l'IA

Il a ajouté que dans le cas de la prospection de nouveaux marchés, l'IA générative peut être utilisée pour créer un super assistant à l'export qui sera alimenté de données relatives aux différents marchés africains. C'est un outil qui peut être par la suite mis à la disposition de tout investisseur ou exportateur.

D'ailleurs, l'équipe de Tabc s'est penchée sur un projet similaire qui est en cours de réalisation et qui sera, très prochainement, disponible pour tous les membres du conseil. Mais la question qui taraude de nombreux esprits est de savoir si cette IA générative va, un jour, remplacer l'intelligence humaine.

Pour Miliani, la réponse est non. Car si elle va contribuer à la destruction de plusieurs postes d'emploi, ceux qui y résisteront sont, selon ses dires, les « bons », c'est-à-dire les créatifs et les « vrais », en l'occurrence les authentiques.