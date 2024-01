Tunisie: Maisons d'hôtes, tables d'hôtes et gîtes - Place aux idées innovantes

Les maisons d'hôtes et les gîtes qui se comptent aujourd'hui par centaines en Tunisie sont d'abord apparus discrètement, il y a près de vingt ans, en alternative à la location de maisons de vacances.

Les Tunisiens, tout comme les voyageurs étrangers, sont de plus en plus exigeants et avertis dans leur quête du dépaysement, d'exotisme ou parfois même de sensations fortes par l'immersion dans de nouvelles expériences inédites et personnalisées.

Afin de répondre à ce genre d'attente qui évolue et s'inscrit comme une réaction contre le tourisme de masse où on trouve pratiquement les mêmes prestations standard partout, différents acteurs dans le secteur du tourisme alternatif continuent de rivaliser pour proposer des sites, des activités, des services et des produits dont l'originalité, l'apport en qualité et l'adaptation aux besoins offrent des atouts incontestables pour stimuler et même fidéliser les flux de visiteurs.

Les concepts se juxtaposent

Les maisons d'hôtes et les gîtes qui se comptent aujourd'hui par centaines en Tunisie sont d'abord apparus discrètement, il y a près de vingt ans, en alternative à la location de maisons de vacances. La distinction entre ces deux types de logements est principalement leur situation. Une chambre d'hôte se situe obligatoirement chez l'habitant, qui lui-même réside sur place.

%

Ce mode de tourisme, où le propriétaire reçoit ses « hôtes » non en clients mais en invités, est emprunté au traditionnel «bed & breakfast», en anglais, qui règne déjà en Grèce, en France, au Maroc . Plusieurs pays se sont pris de passion pour ce créneau et de somptueuses maisons se sont converties en maison d'hôtes. Par contre, un gîte est une habitation meublée dans laquelle le locataire sera indépendant. Quant à la table d'hôtes, c'est une forme de restauration que l'on retrouve avec ou sans hébergement. Ce concept consiste à réunir les visiteurs dans un espace à l'ambiance très familiale et à leur servir un repas traditionnel habituellement préparé avec des produits du terroir.

Le Groupement professionnel des hébergements alternatifs de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien (FI2T) régit ce secteur. « En s'intégrant dans leur environnement, ceux-ci créent de l'emploi, rafraîchissent l'image des destinations, s'engagent dans la voie de la qualité, investissent dans les territoires et contribuent à diversifier l'offre touristique tunisienne aussi bien au niveau national qu'international », c'est ce que les responsables avaient annoncé dans une conférence de presse tenue, il y a deux ans, à l'occasion de la mise en oeuvre d'un cahier des charges élaboré par le ministère du Tourisme pour réduire les obstacles devant ces entreprises économiques.

Un tourisme de proximité convivial

Le succès international de l'écotourisme a conduit les promoteurs à mieux faire valoir les spécificités des régions jadis peu connues, mais à forte contingence attractive et émotionnelle. Qu'il s'agisse d'une maison traditionnelle dans les quartiers anciens (médina), d'une cabane aménagée en confortable gîte rural à l'orée de la forêt, d'une maison troglodyte ou encore les campements au milieu des dunes de sable, chaque espace se montre exceptionnel en son genre dans un environnement authentique. Un des atouts fascinants de ce mode d'hébergement est l'invitation à vivre au rythme de la vie locale la plus véridique et de découvrir les activités quotidiennes autant que les spécificités culturelles et gastronomiques. Incontestablement, le visiteur savoure une ambiance locale parfaitement dépaysante.

D'ailleurs, les photos qui agrémentent les offres sur internet montrent bien l'effort fourni pour la décoration et les plats du plus simple au plus luxueux. Ces hébergements alternatifs foisonnent avec des formules séduisantes dans des régions moins touristiques où il y a peu, ou parfois pas, d'hôtels. A travers cette décentralisation, ils permettent de découvrir des villes internes comme Gabès, Zaghouan, Testour ou encore Le Kef, rompant ainsi avec l'image typique du tourisme balnéaire qui colle à la Tunisie depuis des décennies. De plus, certains projets sont basés dans des endroits culturellement chargés. Ils ont besoin de raconter l'histoire de cet espace et de ses environs, afin de transmettre une passion. Ce partage aide à préserver et à rentabiliser le site.

Une large palette de loisirs

Pour s'adapter à l'évolution de la demande touristique, les professionnels dans le monde du tourisme alternatif proposent une grande variété de programmes intelligents surpassant l'attente des clients qui doivent être satisfaits et séduits. Piscines extérieures, accueil des enfants, jeux et activités sportives dans des paysages inédits, ateliers de cuisine et de poterie, soirées animées par des troupes locales.. Des randonnées et des visites guidées sont souvent proposées sur place. Chaque site a son programme particulier qui dépend de l'emplacement, mais surtout de la créativité des propriétaires.

Le but étant de présenter un produit fini orienté famille, découverte, sport qui se fond dans l'environnement et procure une intimité conviviale. Des festivals de musique et des manifestations culturelles sont souvent organisés à proximité pour inciter les amateurs d'arts à se déplacer pour se procurer une expérience singulière. Dans toutes ces offres, le mot d'ordre demeure l'originalité et la garantie d'un exotisme authentique incontestable.